Ibovespa opera estável pressionado por commodities; Locaweb cai 8%

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira opera sem uma direção definida nos primeiros negócios desta quinta-feira, 24, sem conseguir acompanhar o bom humor de Wall Street. Ações de empresas de commodities, que impulsionaram o principal índice da B3 no último pregão, hoje limitam os ganhos.

Ibovespa: - 0,14%, 117.297 pontos

Dados macroeconômicos da Europa e Estados Unidos, que saíram acima das expectativas, seguem no radar do mercado internacional. Índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) do mês de março mostraram crescimento da economia europeia, enquanto os pedidos americanos de seguro-desemprego caíram para o menor patamar desde o início da pandemia, ficando em 187 mil. Os índices americanos abriram em alta.

S&P 500 (EUA): + 0,28%

Dow Jones (EUA): + 0,14%

Nasdaq (EUA): + 0,41%

No Brasil, a temporada de balanços segue fazendo preço nas ações. O Locaweb (LWSA3), que divulgou seus números do quarto trimestre na última noite, tomba mais de 8% nesta manhã, liderando as perdas do Ibovespa. A Hapvida, que apresentou resultados abaixo do esperado, aparece na sequência com queda superior a 5%

Locaweb (LWSA3): - 8,49%

Hapvida (HAPV3): - 5,68%