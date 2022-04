Ibovespa recua com NY após dados da economia americana

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira recua na manhã desta quinta-feira, 14, acompanhando a fraqueza do mercado americano, que repercute aos dados divulgados nesta manhã. Na Europa, as bolsas sobem, com investidores digerindo a decisão do Banco Central Europeu (BCE), que manteve inalterada suas taxas de juros. Christine Lagarde, presidente do BCE, afirmou que manterá "gradualismo e flexibilidade" na condução da política monetária, decepcionando parte dos investidores que esperavam um comunicado mais contracionista.

Ibovespa: - 0,49%, 116.214 pontos

O euro, que vinha de alta em meio às expectativas para a fala de Lagarde, entrou em patamar negativo contra o dólar. O dólar também sobe frente ao real, sendo negociado acima de R$ 4,70. Bolsas europeias, por outro lado, se firmaram em terreno positivo. Em Nova York, os principais índices abriram em direções distintas, com investidores digerindo dados divulgados nesta manhã. Os pedidos semanais de seguro desemprego saíram em 185.000, levemente acima dos 171.000 esperados. Já o núcleo das vendas do varejo americano surpreenderam para cima, ficando em 1,1%.

Dólar: +0,93%, R$ 4,732

Dax (Alemanha): + 0,65%

CAC 40 (França): + 0,95%

Os números deram um novo impulso aos rendimentos dos títulos americanos, que refletem a expectativa de alta de juros nos Estados Unidos. Em Wall Street, o índice Nasdaq, com maior composição de empresas de tecnologia, lidera as perdas, enquanto o Dow Jones sobe.

S&P 500 (EUA): - 0,23%

Nasdaq (EUA): - 0,71%

Dow Jones (EUA): + 0,42%

O movimento americano se reflete na alta dos juros futuros na B3, pressionando ações de crescimento e ligadas à economia local. A Totvs (TOTS3) está entre as maiores quedas da sessão, acompanhada pelas empresas de educação Cogna e Yduqs. A Méliuz, que apresentou sua prévia operacional na última noite, cai mais de 2%.

Totvs (TOTS3): - 2,93%

Cogna (COGN3): - 2,55%

Yduqs (YDUQ3): - 3,71%

Méliuz (CASH3): - 2,36%