Ibovespa opera estável após recuar quase 5% na semana; dólar vira para queda

Os investidores seguem de olho nesta sexta no cenário geopolítico e nos dados da economia dos EUA com a . divulgação do payroll

Ibovespa: índice terminou a sexta-feira, 19, com alta de 0,26% (Paulo Whitaker/Reuters Internet)

Da Redação
Publicado em 6 de março de 2026 às 10h37.

O Ibovespa abriu as negociações desta sexta-feira, 6, sem direção definida, próximo da estabilidade. Por volta das 10h30, o principal índice acionário da B3 registrava ligeira alta de 0,02%, aos 180.420 pontos.

Apesar do desempenho estável no início do pregão, o índice caminha para encerrar a semana com o pior resultado do ano. Entre o fechamento da última sexta-feira, 27, e o encerramento de quinta-feira, 5, a referência da bolsa brasileira acumula queda de 4,61%.

No câmbio, o dólar também perdeu força ao longo da manhã. A moeda americana chegou a operar em alta no início do dia, alcançando R$ 5,32, mas virou para queda. Às 10h29, recuava 0,07% frente ao real, cotada a R$ 5,282.

No radar dos investidores, o cenário geopolítico continua sendo um dos principais fatores de atenção. O desarranjo causado no setor de energia, especialmente nos preços do petróleo, diante dos conflitos no Oriente Médio, segue pressionando os mercados globais na manhã desta sexta-feira e tende a afetar também os ativos domésticos.

Com novos ataques na região e o estreito de Ormuz totalmente fechado, a percepção de risco geopolítico não deve ter um grande alívio no curto prazo, o que mantém impacto relevante na formação de preços dos ativos financeiros.

Além do cenário externo, investidores também acompanham a divulgação de dados da economia americana. O principal destaque do dia é o relatório de emprego de fevereiro, o chamado payroll.

A expectativa de economistas consultados pelo The Wall Street Journal é de que a criação de novas vagas formais totalize 50 mil postos, abaixo dos 130 mil registrados em janeiro. Também é esperado que a taxa de desemprego fique em 4,3%.

Resultados muito diferentes das projeções podem provocar maior volatilidade nos mercados. Caso os números venham próximos do esperado, porém, a tendência é que os investidores globais continuem concentrando a atenção no conflito no Oriente Médio e em seus impactos sobre os preços de energia.

