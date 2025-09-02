Ibovespa opera em queda de olho em resultado do PIB do segundo trimestre

O Ibovespa opera nesta terça-feira, 2, em baixa de 0,88%, aos 140.046 pontos, por volta das 10h40. Depois de dois pregões de recordes de valorização, o índice fechou a segunda-feira, 1º, com queda de 0,10%, aos 141.283 pontos.

Foi anunciado o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre do ano com alta de 0,04% em relação ao primeiro trimestre do ano, em linha com a expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta entre 0,14% e 0,5%.

Na comparação com o mesmo trimestre em 2024, o crescimento foi de 2,2%. Houve desaceleração, pois o PIB havia crescido 1,3% no primeiro trimestre.

Um dos pontos que explicam a redução do crescimento do PIB foi o setor agropecuário, que registrou queda de 0,1% na comparação com o trimestre anterior, ante alta expressiva de 12,3% no primeiro trimestre de 2025, segundo a Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Fazenda. Confira outros quatro pontos que explicam a desaceleração do PIB.

No câmbio, o dólar subia 0,77%, cotado a R$ 5,48, às 10h40.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,88%, aos 140.046 pontos

-0,88%, aos 140.046 pontos Dólar: +0,77%, a R$ 5,48

No radar hoje

Nos Estados Unidos, as bolsas voltam a operar após o feriado do dia do trabalho. Analistas observam o movimento do mercado com as tensões no comércio exterior, principalmente depois da decisão de tribunal de apelação nos EUA decidir que a maioria das tarifas de importação adotadas pelo governo Trump são ilegais.

Observa-se também respostas de países atingidos pelo tarifaço, notadamente países do Brics, que tem demonstrado descontamento público com as medidas adotadas pelo governo americano. Brasil e México assinaram acordos que podem beneficiar o importante setor frigorífico brasileiro, que foi duramente atingido pelas tarifas de importação dos EUA.

O Brasil convocou uma reunião virtual com os líderes do Brics para a próxima segunda-feira, 8, com o objetivo de discutir formas de lidar com as tarifas de importação adotadas pelo presidente Donald Trump.

Enquanto isso, a primeira turma do STF começa o julgamento do núcleo central – incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro – de tentativa de golpe de Estado. O julgamento deve seguir durante toda essa semana e a outra.

Mercados internacionais

Na Ásia, o Hang Seng, de Hong Kong, depois de subir forte na segunda impulsionado pelas ações da Alibaba, fechou em queda de 0,47%. Já o CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen da China, recuou 0,74%.

O índice japonês Nikkei 225 subiu 0,29%, e o Topix, alta de 0,61%. Na Coreia do Sul, o Kospi teve elevação de 0,94% e o Kosdaq, avanço de 1,15% - a alta se deve a divulgação do índice de preços ao consumidor, que subiu 1,7% em agosto, abaixo da previsão de 2%.

Na Índia, o Nifty 50 caiu 0,18% e o Sensex, recuo de 0,26%. O S&P/ASX 200, da Austrália, caiu 0,3%.

Na Europa, as bolsas operam no campo negativo. Por volta das 10h50 (de Brasília), o francês CAC 40 cai 0,67%, enquanto o alemão DAX recua 1,98%, o europeu Stoxx 600 desvaloriza 1,42% e o britânico FTSE 100 tem queda de 0,81%.

Nos Estados Unidos, os principais índices operam em forte queda. O Dow Jones cai 1,29%, enquanto o S&P 500 recua 1,26% e o Nasdaq tem desvalorização de 1,28%.