Ibovespa opera em baixa com mercado atento aos balanços de Vale, Assaí e Banco do Brasil

O Ibovespa opera em baixa de 0,072%, aos 127.217,43 pontos, nesta quinta-feira, 20. Pela manhã, as ações do BB caíam 3%. Os investidores repercutem os balanços que saíram após o fechamento do mercado ontem. Banco do Brasil (BBAS3), Vale (VALE3), Gerdau (GGBR4) e Assaí (ASAI3) reportaram seus resultados.

Ibovespa hoje

IBOV: - 0,072%, aos 127.217,43 pontos

- 0,072%, aos 127.217,43 pontos Dólar: - 0,23%, a R$ 5,713

A Vale informou prejuízo de US$ 694 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o lucro de US$ 2,41 bilhões no mesmo período do ano anterior. O Ebitda ajustado caiu 41%, para US$ 3,79 bilhões. A companhia afirmou que o desempenho acontece devido à depreciação do real na marcação a mercado de swaps de obrigações.

"Esses efeitos foram parcialmente compensados por maiores contribuições de coligadas e joint ventures, já que a provisão para o rompimento da barragem de Samarco impactou os resultados do trimestre, e menores tributos sobre o lucro", diz o comunicado.

Sobre o prejuízo, a Vale citou o “impacto do reconhecimento da redução ao valor recuperável de US$ 1,4 bilhão das operações de níquel de Thompson e de US$ 540 milhões do projeto de Extensão da Mina de Voisey’s Bay, após revisão dos ativos da VBM”.

A Gerdau reportou um lucro líquido de R$ R$ 666 milhões no quarto trimestre, queda de 9% ante o mesmo período de 2023 e 21,8% menor que o previsto pela média das previsões das casas consultadas pelo Broadcast, que era de R$ 852 milhões.

Por outro lado, o lucro do Banco do Brasil confirmou a média das estimativas, com R$ 9,580 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 1,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho do banco foi influenciado pela queda nas provisões contra a inadimplência.

Já o Assaí apresentou uma melhora consistente nas margens operacionais e avanço na redução da alavancagem, com sinais de melhora sequencialmente e chamando atenção do mercado. Ainda assim, as vendas e o lucro recorrente ficaram levemente abaixo do esperado por alguns analistas, como Citi e Itaú BBA. A receita líquida do trimestre foi de R$ 20,2 bilhões, um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período de 2023. No acumulado do ano, as vendas atingiram R$ 73,8 bilhões, alta de 11%.

Cenário externo

Um possível fim da guerra entre Rússia e Ucrânia ficou mais distante após os presidentes dos dois países trocarem insultos. Volodymyr Zelensky disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vive um “espaço de desinformação” criado por Vladimir Putin, já Trump o chamou de “ditador”.

Trump ainda acusou Zelensky de desviar metade dos recursos enviados pelos EUA para apoiar o exército ucraniano.

Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA tiveram pouca alteração na semana passada, oscilando perto dos níveis pré-pandemia, o que indica uma demanda sólida por trabalhadores.

Os pedidos iniciais aumentaram em 5 mil, a 219 mil na semana encerrada no dia 15 de fevereiro, ante mediana de 215 mil pedidos. Os pedidos contínuos aumentaram para 1,87 milhão na semana encerrada no dia 8 de fevereiro. Já a média móvel de quatro semanas de novos pedidos, uma métrica que ajuda a suavizar as flutuações de semana para semana, ficou em 215,250 mil.

No cenário doméstico, o foco se volta para o presidente Lula, que concedeu entrevista à Rádio Tupi FM, do Rio de Janeiro. Ele afirmou se presidente Trump taxar os produtos do Brasil, vai ter reciprocidade, sem haver "outra alternativa".

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.