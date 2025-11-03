Ibovespa nos 150 mil pontos: saiba como a pontuação do índice é calculada

O Ibovespa começou a semana com um recorde: ultrapassou os 150 mil pontos pela primeira vez na história. O índice, que é principal da bolsa de ações brasileira, a B3, é calculado em tempo real, baseado no desempenho de uma carteira teórica de ativos, um conjunto de ações, cada uma com seu peso na composição do índice.

Por isso, ele funciona como um termômetro do desempenho consolidado dessas ações, que são as mais negociadas no mercado. A carteira do Ibovespa é formada atualmente por 82 ações e units de companhias listadas, selecionadas com base no volume negociado nos meses anteriores a cada revisão da composição.

Para quem investe em ações, o Ibovespa é o benchmark ou a principal referência para comparar a valorização ou desvalorização de um papel específico.

O peso de cada uma das ações no índice varia segundo o volume das suas negociações, ou seja, conforme a liquidez dos papéis. Isso significa que o índice pode subir, mesmo que algumas das ações da composição estejam em queda. Como alguns ativos têm um peso maior no Ibovespa, essas ações podem puxar o índice para cima ou para baixo.

O que significam os pontos do Índice Bovespa?

O Ibovespa é medido em pontos. Cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

O que é Ibovespa?

O Índice Bovespa foi criado em 2 de janeiro de 1968. Antes do Ibovespa, as cotações das ações eram negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (SPSE).

A SPSE buscava criar um índice que fosse uma boa representação das ações mais negociadas na bolsa, com algumas mudanças metodológicas para considerar o pagamento de dividendos, desdobramentos etc.

Em outras palavras, a variação no Ibovespa procura representar o retorno que um investidor teria se tivesse mantido um investimento em tal carteira entre duas datas quaisquer.

Quais foram as primeiras ações do Ibovespa?

A primeira composição do índice teve 17 ações de diversos setores e algumas empresas estão na carteira até hoje. Aços Villares, Alpargatas, Antarctica, Banco do Estado de São Paulo (Banespa), Banco Itaú, Casa Anglo (Mappin), Cimento Itaú, Companhia Docas de Santos, Duratex, Indústrias Villares, Lojas Americanas, Fábrica de Brinquedos Estrela, Companhia Melhoramentos Papéis de São Paulo, Moinho Santista, Companhia Paulista de Força e Luz, Souza Cruz e Vale do Rio Doce foram as pioneiras.

O valor base inicial foi fixado em 100 pontos, representando 100 cruzeiros novos, a moeda brasileira na época.

Desde então, a carteira não recebeu investimentos adicionais além do reinvestimento de recursos em dinheiro, como dividendos, direitos de subscrição e emissões de títulos.

Qual a importância do Ibovespa?

O Índice Bovespa é importante por diversas razões, entre elas:

Medir o desempenho histórico do mercado;

Utilização como benchmarks, onde os gestores de fundos podem medir seu desempenho;

Calcular o risco sistemático e o custo do capital próprio das empresas;

Refletir os sentimentos dos investidores;

Aumentar a visibilidade das empresas que o compõem;

Representam a saúde econômica em diversos setores.

O que faz o Ibovespa subir ou cair?

O índice muda através de seus constituintes, sejam eles o valor de mercado das empresas, fundamentos ou os preços das ações. Podemos destacar:

Empresas: as empresas que compõem o índice Bovespa podem afetá-lo. Desse modo, os maiores contribuintes do índice devem sempre ser monitorados, pois são os que mais podem impulsionar ou levar ao seu declínio;

Dados econômicos: os dados econômicos sobre a economia brasileira podem afetar o índice, tais como inflação, desemprego, níveis de estoque e rendimentos do Tesouro;

Política: disputas comerciais e dificuldade com regulamentações podem afetar negativamente o índice. Desse modo, geralmente, o Ibovespa é beneficiado em discussões sobre livre comércio, desregulamentação e redução de impostos.