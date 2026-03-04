Ibovespa mantém alta, mas Petrobras não acompanha virada do petróleo e recua

O Ibovespa ampliou o movimento de alta nesta quarta-feira, 4, mas tem os ganhos limitados pela queda da Petrobras, que recua mesmo após a virada do petróleo para o campo positivo no mercado internacional.

Enquanto a commodity passou a subir ao longo da tarde, as ações da estatal seguem pressionadas, em movimento que contrasta com o de outras petroleiras, que avançam e se descolam do desempenho da companhia.

Às 15h33 (horário de Brasília), o Ibovespa avançava 0,91%, aos 184.766 pontos. Dos 84 papéis que compõem o índice, 62 operavam em alta, 13 estavam estáveis e apenas nove em baixa.

As ações ordinárias da Petrobras (PETR3) recuavam 1,60%, enquanto as preferenciais (PETR4) caíam 1,83%, mesmo após a recuperação das cotações do petróleo no exterior. O movimento contrasta com o de outras empresas do setor, como Prio (PRIO3) e PetroRecôncavo (RECV3) que passaram a registrar ganhos com a virada da commodity.

Entre as maiores quedas do dia, a Raízen (RAIZ4) ampliava as perdas e recuava mais de 8%, liderando o lado negativo do índice. Também figuravam entre as baixas Marfrig, Suzano, Assaí e Minerva.

Do lado positivo, o GPA (PCAR3) ampliava a recuperação e liderava os ganhos do dia, com alta de 11,20%, após a forte queda da véspera.

Segundo a Bloomberg, a companhia contratou a Munhoz Advogados para negociar dívida e avaliar eventual recuperação extrajudicial; o grupo confirmou a contratação de assessoria, sem detalhar o nome da empresa.

Entre as blue chips, a Vale (VALE3) registrava leve avanço de 0,26%.

O setor bancário, que havia sido fortemente penalizado na sessão anterior, também contribuía para sustentar o índice no campo positivo. As ações preferenciais do Bradesco (BBDC4) subiam 0,45%, enquanto os papéis do Itaú Unibanco (ITUB4) avançavam 0,81%. Já o BTG Pactual (BPAC11) liderava os ganhos entre os bancos, com alta de 3,51%.

Já o dólar mantinha a queda frente ao real após as altas nas últimas sessões. Às 15h27, a moeda americana recuava 0,83%, cotada a R$ 5,222.

Conflito no Irã no centro

No radar, segue o noticiário geopolítico. Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que o país poderá garantir apólices de seguro e até escolta naval para navios que cruzam o Estreito de Ormuz, buscando assegurar o fluxo de exportações na região, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse à CNBC que Washington anunciará uma série de medidas para dar suporte ao comércio de petróleo no Golfo Pérsico.

A sinalização é de disposição para intervir caso as tensões ameacem o corredor energético, o que reduz parte dos prêmios de risco embutidos na commodity.