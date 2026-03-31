Ibovespa lidera o trimestre com alta de 16%; ouro brilha em 12 meses

O Ibovespa foi a aplicação financeira de melhor desempenho no primeiro trimestre de 2026, com valorização de 16,35% — o maior avanço trimestral desde o quarto trimestre de 2020, quando havia saltado 25,81%, segundo levantamento da consultoria Elos Ayta. No horizonte de 12 meses encerrado em março, quem roubou a cena foi o ouro, com alta de 49,23%, seguido pelo próprio Ibovespa (43,91%) e pelo IDIV (40,93%), índice que concentra as ações com maior distribuição de dividendos na B3.

O período foi marcado por forte rotação de ativos, impacto geopolítico e um descolamento entre classes tradicionais e alternativas. A liderança entre os investimentos muda significativamente conforme o horizonte analisado — e o comportamento de março chegou a contrariar tendências consolidadas ao longo do trimestre.

Trimestre positivo para a renda variável local

Entre janeiro e março, o desempenho favoreceu principalmente os ativos brasileiros. Além do Ibovespa, registraram ganhos relevantes o IDIV (15,13%) — seu melhor trimestre desde o primeiro trimestre de 2022 — e o ouro (7,18%), seguidos por small caps (5,75%), CDI (3,36%), IMA Geral (2,74%), IFIX (2,52%) e poupança (2,03%).

O desempenho do IDIV, na avaliação da Elos Ayta, reforça a preferência do investidor por empresas mais resilientes, com geração de caixa previsível e distribuição consistente de proventos — um movimento que reflete a busca por qualidade em ambiente de incerteza.

No campo negativo, os recuos mais acentuados vieram de ativos ligados ao exterior: bitcoin (-27,22%), seu pior resultado trimestral desde o segundo trimestre de 2022, quando havia despencado 49,57%; BDRX (-11,34%); euro Ptax (-7,07%); e dólar Ptax (-5,14%). Para a Elos Ayta, o tombo do bitcoin reforça a sensibilidade dos criptoativos a choques de liquidez e ao aumento da aversão ao risco global.

O pano de fundo: geopolítica como vetor central

Esse comportamento dos ativos não ocorre no vazio. No fim de fevereiro, a escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã alterou a dinâmica dos mercados globais. O principal canal de transmissão foi o petróleo: a disparada dos preços da commodity impactou expectativas de inflação, política monetária e crescimento econômico, gerando aumento da aversão ao risco, pressão sobre ativos mais voláteis — como as criptomoedas —, reprecificação de moedas e valorização de ativos de proteção, como o ouro.

Março traz reviravolta: bitcoin respira, ouro derrete

O mês de março trouxe uma inflexão importante. Após um trimestre majoritariamente positivo para a renda variável brasileira, o último mês trouxe correções. O Ibovespa recuou 0,70%, o IDIV cedeu 0,23% e o IFIX perdeu 1,06%. Ativos defensivos ou ligados à liquidez voltaram a se destacar: dólar Ptax (+1,36%), CDI (+1,16%), poupança (+0,67%) e IMA Geral (+0,23%).

O ouro, destaque do acumulado anual, sofreu a maior queda mensal do período: -10,42%, movimento interpretado pela Elos Ayta como realização de lucros após forte valorização. O bitcoin, por sua vez, avançou 3,67% em março — um respiro após as perdas do trimestre, mas ainda insuficiente para reverter a tendência negativa.

Em 12 meses, dólar e bitcoin no vermelho; renda variável doméstica dispara

No acumulado de um ano até março de 2026, praticamente toda a renda variável doméstica entregou retornos robustos. O pódio formado por ouro, Ibovespa e IDIV sintetiza bem o ambiente recente: proteção contra risco global combinada com valorização dos ativos brasileiros. Também se destacaram small caps (26,95%), IFIX (16,83%), CDI (14,73%), BDRX (14,02%), IMA Geral (13,99%), IHFA — índice de fundos multimercados — (13,58%) e poupança (8,35%).

Em sentido contrário, moedas estrangeiras e bitcoin ficaram no vermelho: euro Ptax caiu 3,03%, dólar Ptax recuou 9,10% e o bitcoin acumulou perda de 25,98%, consolidando um ciclo de forte volatilidade e destruição de valor.

O que os números revelam

A leitura conjunta das três janelas aponta padrões consistentes. A Bolsa brasileira demonstrou força estrutural: mesmo com a queda em março, o Ibovespa sustenta ganhos expressivos no trimestre e no acumulado anual, sinalizando fluxo consistente para ativos domésticos. O IDIV reforça a busca por empresas mais previsíveis. O bitcoin alterna movimentos positivos de curto prazo com quedas profundas em horizontes mais longos. E o ouro, apesar de liderar em 12 meses, passou por correção relevante em março — lembrando que mesmo ativos defensivos têm ciclos.

Para a Elos Ayta, o que emerge do trimestre é uma narrativa clara: em momentos de incerteza global, o mercado tende a premiar previsibilidade, liquidez e consistência — e a penalizar, com intensidade, o risco elevado. O fluxo de capital parece ter migrado de ativos mais especulativos para aqueles com fundamentos mais tangíveis, deixando como legado um mercado sensível a choques externos, mas também capaz de gerar oportunidades relevantes nos ativos domésticos.