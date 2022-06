Ibovespa dispara e retoma os 100 mil pontos com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4)

Ibovespa hoje: a semana começa com fortes ganhos para o principal índice da bolsa brasileira, que opera em alta nesta segunda-feira, 27, puxado pelas ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR3/PETR4).

Ibovespa : + 2,37%, aos 100.998 pontos

As ações da Vale (VALE3), que sozinhas representam 15% da carteira teórica do índice, disparam mais de 5%. O papel da mineradora acompanha a recuperação do minério de ferro, que subiu 4% hoje na China com a flexibilização das restrições da Covid-19 em Xangai. A expectativa é que o alívio das restrições ajude a diminuir os estoques e recuperar a demanda pela commodity.

Os papéis da Petrobras (PETR3/PETR4), segunda empresa com maior participação no Ibovespa, também disparam 5% e ajudam a dar o tom positivo do dia. No caso da estatal, investidores aguardam a nomeação do novo presidente da companhia.

Nesta segunda-feira, o Conselho de Administração da Petrobras se reúne de forma extraordinária para deliberar sobre a nomeação de Caio Mário Paes de Andrade como conselheiro da empresa e sua eleição como presidente da estatal. O indicado do governo foi aprovado pelo Comitê de Elegibilidade da Petrobras na manhã de domingo.

A eleição de Paes de Andrade como quinto CEO da estatal sob a gestão Bolsonaro pode colocar panos quentes na disputa do governo com a empresa pelo preço dos combustíveis – tirando a pressão negativa dos papéis da estatal.

A menos de quatro meses da eleição presidencial, a Petrobras tem sido pressionada a conter a escalada dos preços que, por sua vez, está associada à alta internacional do preço do petróleo. A commodity avança mais de 1% hoje e é negociada a US$ 114 o barril.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Os ganhos das maiores ações do Ibovespa, tiram o foco do risco fiscal, que está ganhando novos contornos conforme as eleições se aproximam. A grande preocupação são os novos gastos extras, criados para aumentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro.

A grande frente de atuação do governo nesta direção é a PEC dos Combustíveis. O relator da PEC, Fernando Bezerra, apresenta hoje o relatório da proposta, que pode custar R$ 35 bilhões aos cofres públicos, segundo estimativa da Bloomberg.

Entre as propostas da PEC 16/2022 estão o aumento de R$ 200 no valor do Auxílio Brasil, passando de R$ 400 para R$ 600, somada à criação de um “voucher caminhoneiro” de R$ 1.000, e de um reajuste do auxílio-gás em torno de R$ 70. Todas as iniciativas têm curto prazo de duração, e durariam apenas até o final de 2022.

Além do fiscal, o Ibovespa também descola do tom negativo do exterior. Os principais índices americanos operam em queda, enquanto investidores ainda estão avaliando se as ações atingiram um fundo de baixa que justifique a retomada ou se a alta da última semana foi uma correção temporária.