Ibovespa hoje: Vale puxa queda do índice após reduzir guidance de produção

O Ibovespa recua nesta quarta-feira, 20, pressionado pelas ações da Vale. A mineradora, com a maior participação do índice, cai mais de 2% neste pregão, com investidores reagindo à prévia operacional do segundo trimestre apresentada na última noite.

Ibovespa: - 0,24%, 98.034 pontos

A produção de minério de ferro da Vale ficou em 74,1 milhões de toneladas, ficando abaixo do consenso de mercado para a produção do período, de 76,9 milhões de toneladas. A Vale também reduziu o guidance de produção do ano de 320 a 335 para 310 a 320 milhões de toneladas.

"A faixa intermediária do guidance de minério de ferro da Vale não implica em crescimento de produção em relação ao ano passado, o que é decepcionante e provavelmente alimentará as preocupações dos investidores sobre a capacidade da empresa de retomar a produção para os níveis de acidentes anteriores a Brumadinho de 385 milhões de toneladas" afirmaram analistas do Goldman Sachs em relatório.

O maior apetite ao risco no exterior ajuda a reduzir as perdas do principal índice da B3, após dos Estados Unidos se firmarem no campo positivo no fim desta manhã. No Velho Continente, o clima segue de cautela, com o mercado à espera da primeira alta de juros do Banco Central Europeu (BCE) em mais de uma década. A decisão está prevista para esta quinta-feira, 21, sob dúvidas sobre o tamanho do ajuste: de 0,25 ponto percentual, como sinalizado em comunicado da última reunião, ou de 0,50 ponto percentual.

Dow Jones (EUAs): + 0,22%

Stoxx 600 (Europa): - 0,12%

Juros mais altos tendem a fortalecer o euro, que já acumula queda superior a 15% frente ao dólar no ano. A moeda americana opera próxima da estabilidade contra a europeia nesta terça. No Brasil, o dólar é negociado próximo de R$ 5,45.

Dólar: + 0,47%, R$ 5,446

Ações em destaque

Juntas com as ações da Vale entre as maiores quedas do Ibovespa estão as da WEG (WEGE3), com desvalorização de quase 4%. A empresa foi a primeira do mercado brasileiro a divulgar resultado do segundo trimestre, nesta manhã.

Embora a receita líquida tenha superado as expectativas, a redução das margens por aumento de custos não foi bem recebida. A margem líquida da companhia caiu 7 pontos percentuais, de 19,7% para 12,7%.

O resultado foi classificado como "marginalmente positivo" por Rodrigo Crespi, analista da Guide. A casa, no entanto, manteve recomendação de compra para os papéis. "A WEG deve voltar a reportar números crescentes e margens melhores nos próximos trimestres, conforme os custos arrefeçam", afirmou Crespi em nota sobre o balanço.

Na ponta positiva, ações de tecnologia e crescimento figuram entre as maiores altas, tendo como pano de fundo resultados melhores que o esperado para empresas do setor nos Estados Unidos. O índice Nasdaq tem o melhor desempenho de Wall Street nesta quarta. Entre os destaques do índice estão as ações da Netflix, que operam em alta após o resultado do segundo trimestre divulgado na última noite.

Nasdaq (EUA): + 1,49%

S&P 500 (EUA): + 0,70%

Destoando das ações de tecnologia entre as maiores altas do Ibovespa ainda estão os papéis da Vibra, com cerca de 5,5% de valorização. O movimento ocorre após o pedido de demissão do atual presidente da empresa, Wilson Ferreira Júnior. O executivo está de saída para a Eletrobras, segundo apuração do Exame IN.