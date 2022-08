Ibovespa hoje: bolsa opera estável entre alta da Petrobras e exterior negativo

O Ibovespa opera próximo da estabilidade nesta quinta-feira, 18, refletindo a maior cautela no mercado internacional. Por aqui, as ações da Petrobras sobem e impedem a queda do índice, junto com os papéis da Ambev.

Ibovespa: +0,19%, 113.921 pontos

A estatal sobe pouco mais de 1% nesta manhã, com ajuda da apreciação do petróleo no exterior.

O petróleo brent, referência para a política de preços da Petrobras, salta mais de 1%, voltando a superar a marca de US$ 95 por barril. A valorização tem como pano de fundo quedas acima das projetadas para os estoques de petróleo e gasolina dos Estados Unidos.

Apesar da apreciação da commodity, as principais bolsas internacionais operam próximas da estabilidade, com investidores ainda digerindo a ata do Federal Reserve, divulgada na véspera. A expectativa era que o documento sobre a última reunião de política monetária desse pistas sobre os próximos passos do Fed, mas não sanou a dúvida do que esperar para a decisão de setembro.

Embora o tom da ata, considerado mais "dovish", tenha aumentado a aposta de redução do ritmo de alta de juro para 0,50 ponto percentual, a probabilidade de manutenção do ritmo de 0,75 p.p., segue acima de 30%, segundo monitor do CME Group.

"O Fed vê um ritmo mais lento de aumentos de juros conforme apropriado, embora a política acabe sendo dependente de dados", disseram economistas do Bank of America, em relatório.

Nos Estados Unidos, as bolsas operam próximas da estabilidade, com investidores digerindo dados do mercado de trabalho americano. Os pedidos semanais de seguro desemprego ficaram em abaixo do esperado, em 250.000 ante consenso de 262.000. Os números também foram menores que os 252.000 revisados da quarta-feira passada.

S&P 500 (EUA): - 0,03%

Nasdaq (EUA): + 0,01%

Dow Jones (EUA): - 0,20%

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Ações em destaque

Na bolsa brasileira, ações de varejistas que estiveram entre as maiores altas da semana anterior, hoje, lideram as perdas. Magazine Luiza e Americanas chegam a cair mais de 3%. Já as ações da Natura, que caíram após divulgação do balanço do segundo trimestre, operam na direção contrária, subindo mais de 3%.

Entre as maiores altas ainda estão os papéis da Totvs, que avançam mais de 2%. A alta ocorre após o anúncio da aquisição da RBM pela subsidiária Dimensa, negócio tocado em parceria com a B3.