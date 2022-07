Ibovespa hoje: índice sobe e recupera os 100 mil pontos com expectativa por estímulo chinês

O Ibovespa sobe nesta quinta-feira, 7, seguindo a repercussão internacional positiva à notícia da Bloomberg de que a China pretende adicionar US$ 220 bilhões para acelerar projetos de infraestrutura.

Ibovespa: + 2,10%, 100.791 pontos

O bom humor também se reflete no dólar, que cai mais de 1% frente ao real, interrompendo a sequência de 5 altas consecutivas. No exterior, a moeda cai em relação às principais divisas do mundo, se afastando da máxima em 20 anos. Bolsas de valores chegam a subir mais de 2% na Europa e 1% nos Estados Unidos.

Dólar: - 1,19%, R$ 5,358

- 1,19%, R$ 5,358 Stoxx 600 (Europa): + 1,74%

+ 1,74% Nasdaq (EUA): + 1,36%

+ 1,36% S&P 500 (EUA): + 0,90%

Apesar da melhora aparente, preocupações sobre recessão seguem no radar. A curva de rendimento dos títulos de curto e longo prazo nos Estados Unidos segue invertida desde terça-feira, 5. A inversão da curva ocorre quando os títulos de longo prazo (que em tese agrega maior risco) passam a pagar menos que o de curto e é tida como uma dos principais sintomas que precedem a recessão americana.

A injeção de liquidez na segunda maior economia do mundo alivia, mesmo que momentaneamente, os temores de recessão nos Estados Unidos. Commodities que vinham em forte queda nos últimos dias se recuperam nesta quinta. O petróleo, que chegou a ser negociado abaixo da marca dos US$ 100 na véspera sobe, recuperando o patamar.

Petróleo brent: + 3,96%, US$ 104,68

Destaques de ações

A valorização beneficia ações do setor. A Petrobras, que chegou a desabar mais no início da semana, salta mais de 3%.

Mas são as siderúrgicas e mineradoras, mais ligadas à infraestrutura chinesa, que se destacam neste pregão. Gerdau, Usiminas e CSN chegam a subir mais de 5%, enquanto a mineradora Vale salta 3%.

Entre as maiores altas ainda estão as ações da SLC (SCLE3), que saltam mais de 5% após a companhia apresentar valorização de 35% de suas terras em relação ao ano passado. O valor total passou de R$ 6,941 bilhões para R$ 9,352 bilhões. O valor de mercado da companhia era de R$ 9,23 bilhões no início do pregão.

A avaliação, no entanto, considera apenas os "terrenos nus", sem considerar infraestruturas presentes no local, como prédios e máquinas. O valor líquido dos ativos da companhia, já descontando a dívida, é avaliado em R$ 60,20 por ação -- acima da cotação atual de cerca de R$ 45.