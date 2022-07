Ibovespa hoje: bolsa segue recuperação no exterior com expectativa de Fed menos agressivo

O Ibovespa sobe nesta segunda-feira, 18, acompanhando o apetite ao risco no mercado internacional, com investidores reduzindo as apostas de uma alta de juros mais forte por parte do Federal Reserve (Fed).

Ibovespa : + 1,54%, 98.042 pontos

: + 1,54%, 98.042 pontos S&P 500 (EUA): + 0,73%

A probabilidade de uma aceleração da alta de juro chegou a superar 80% na última semana, com dados acima do esperado para a inflação. Mas as apostas de manutenção do ritmo 0,75 p.p. passou a ganhar força no fim da última semana, com declarações do presidente do Fed de Saint Louis, James Bullard, desfavoráveis à elevação mais dura.

Bullard foi o único entre os membros votantes do Fed a defender um aperto mais agressivo no início do ciclo de ajustes. As chances para uma alta de 0,75, que levaria o juro americano para o intervalo entre 2,25% e 2,50% estão próximas de 70% nesta segunda contra 30% de uma alta para entre 2,50% e 2,75%, segundo monitor do CME Group.

"Os mercados se acalmaram com a consolidação da ideia de que o Fed vai subir os juros em 0,75 p.p.", disse Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, em morning call desta segunda.

Expectativas de uma alta de juros mais gradual servem de gatilho para investidores retomarem parte das posições em bolsas e desfazerem em dólar, que se desvaloriza no mundo.

Dólar: - 0,58%, R$ 5,374

Outra classe de ativo que se beneficia de um Fed menos agressivo são as commodities, consideradas um hedge natural contra a inflação. O minério de ferro fechou em alta nesta madrugada, enquanto o petróleo brent salta mais de 4%, voltando a se firmar acima de US$ 100 por barril.

A valorização do mercado de commodities tem grande contribuição para a alta do Ibovespa, com grande concentração de empresas do setor.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Ações em destaque

Vale e Petrobras, com as duas maiores participações no Ibovespa, dão a sustentação para índice nesta segunda, subindo mais de 2%. Outras petrolíferas e ações de siderúrgicas, também beneficiadas pela apreciação do minério de ferro, apresentam firmes altas.

Mas são as ações de varejo que voltam a figurar entre as maiores altas do pregão, com Magazine Luiza e Via na ponta positiva do Ibovespa. Os papéis, que estiveram entre as maiores perdas dos últimos meses, vêm apresentando forte recuperação neste mês. Melhor percepção sobre a dinâmica da economia brasileira tem contribuído para o movimento, com economistas revisando o crescimento para este ano para cima e para a inflação para baixo.

A perspectiva do mercado para IPCA deste ano caiu de 7,67% para 7,54%, segundo boletim Focus desta segunda, enquanto a projeção do PIB saiu de 1,59% para 1,75% de alta.

Apesar do ambiente positivo, as ações da EZTEC caem mais de 4% e lideram as perdas do Ibovespa, com investidores reagindo à prévia operacional do segundo trimestre, divulgada pela companhia na noite de sexta-feira, 15. As vendas líquidas da EZTEC caíram 20% na comparação anual, de R$ 286 milhões para R$ 229 milhões. Os lançamentos caíram de 15% no mesmo período, passando de R$ 928 milhões em valor geral de vendas (VGV) para R$ 787 milhões.

Veja também:

Temporada de balanços do 2º tri começa esta semana; veja calendário

Por que a inflação recorde nos EUA é má notícia para o Brasil

Preocupação do mercado é inflação em 2023, diz André Perfeito