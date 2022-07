Ibovespa hoje: índice acompanha perdas no exterior após inflação americana sair acima do esperado

O Ibovespa recua nesta quarta-feira, 13, seguindo as quedas das principais bolsas internacionais. Por trás do movimento negativo estão os números do Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês), que reforçaram as expectativas cada vez maiores de que o Federal Reserve (Fed) terá que intensificar ainda mais seu aperto monetário para conter a inflação.

Ibovespa: - 0,72%, 97.560 pontos

- 0,72%, 97.560 pontos S&P 500 (EUA): - 1,18%

O CPI de junho, divulgada nesta manhã, ficou em 1,3%, superando o consenso de mercado de 1,1%. Já o CPI acumulado de 12 meses saltou de 8,6% para 9,1% -- 0,3 ponto percentual acima das expectativas de mercado. O nível de inflação é o maior para os Estados Unidos desde 1981, segundo a Bloomberg.

"O que preocupa é o fato de a inflação estar bastante espalhada. Commodities tem um grande peso, mas mesmo excluídas as de alimentos e energia, o índice segue acelerando. A inflação de serviços segue acelerada, o que tende a gerar uma ação mais consistente e abrangente. Essa leitura exerce grande pressão sobre o Fed, que não deve tirar o pé do acelerador", disse Victor Beyruti, economista da Guide Investimentos.

A divulgação dos dados foi sucedida por uma forte reação negativa nos principais indicadores do mercado. Bolsas, que operavam próximas da estabilidade, se firmaram em terreno negativo, enquanto o dólar ganhou força no mundo inteiro.

A alta do dólar reflete não só a maior aversão ao risco no mercado, mas o maior rendimento da renda fixa americana, com investidores prevendo altas de juros mais fortes do Fed.

A chance de que o Fed tenha que acelerar a alta de juros de 0,75 ponto percentual para 1 ponto percentual na próxima reunião, de daqui a duas semanas, saltou para próximo de 40% nesta manhã. Se confirmada, a alta de juros irá elevar o patamar atual entre 1,50% e 1,75% para o intervalo de 2,50% e 2,75%. A probabilidade do aperto mais duro era de pouco mais de 7% na véspera e de 0% na semana passada.

Ações em destaque na bolsa

A maior probabilidade de juros ainda mais altos nos Estados Unidos afeta o mercado de commodities, com investidores se antecipando a seus possíveis efeitos na demanda, com desaceleração da economia.

O preço do barril de petróleo, que era negociado acima de US$ 100 antes da divulgação, caiu para a mínima desde abril ao ser negociado abaixo de US$ 99. A desvalorização pressiona ações do setor, que voltam a figurar entre as maiores quedas do Ibovespa.

Na ponta positiva, a Ambev dispara quase 5%, após analistas do J.P. Morgan elevarem a recomendação dos papéis de neutra para compra, sob expectativas de que as recentes quedas das commodities alivie a pressão de custos sobre a empresa.