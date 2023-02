Ibovespa hoje: Vale derruba índice, apesar de exterior positivo; dólar cai abaixo de R$ 5

O Ibovespa recua nesta quinta-feira, pressionado pela forte queda da Vale (VALE3). As ações da mineradora, com o maior peso do índice, caem mais de 3%, seguindo a desvalorização do minério de ferro na China. Nesta madrugada, a commodity fechou em Dalian no menor patamar em duas semanas, a US$ 125 por tonelada. Além da mineradora, siderúrgicas, também dependentes do preço do minério, operam na ponta negativa.

CSN (CSNA3): - 5,57%

A queda da bolsa brasileira ocorre na contramão das altas no mercado internacional, impulsionadas pelomaior otimismo com a condução da política monetária dos Estados Unidos. A fonte do bom humor foram as palavras de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, após a decisão de juros da véspera, que marcou a redução do ritmo de alta para 0,25 ponto percentual.

Embora tenha dito que deverá voltar a subir a taxa de juros após a decisão de quarta-feira, 2, a fala de que "pela primeira vez que o processo desinflacionário começou" soou positivamente para investidores. A fala foi o suficiente para que investidores passassem a precificar um cenário de juros mais baixos nos Estados Unidos, provocando efeitos globais no mercado.

Dólar recua para abaixo de R$ 5

O maior efeito é sobre o dólar, que recua para a mínima desde o primeiro semestre do ano passado contra uma cesta de moedas desenvolvidas (DXY). No Brasil, a moeda americana opera em firme queda nesta quinta, chegando a ser negociada abaixo de R$ 5 pela primeira vez desde junho. Na mínima, a moeda chegou a ser negociada a R$ 4,941.

"A queda se aprofundou após romper a barreira dos R$ 5, o que mostra que investidores já tinham posições definidas para o momento em que a taxa de câmbio rompesse essa barreira psicológica", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Do lado local, contribui com a desvalorização do dólar o sinal mais duro do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom).

"O BC deixou claro que há um custo grande para a inflação, caso haja descontrole maior nos gastos, principalmente. Com isso mercado entendeu que não há espaço para queda dos juros no curto prazo. Isso, somado ao tom mais tranquilo por parte do Fed está ajudando na queda do dólar hoje", comentou Cristiane Quartaroli economista do Banco Ourinvest.

Segundo o comunicado da última noite, o Copom segue "avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período mais prolongado do que no cenário de referência será capaz de assegurar a convergência da inflação". O BC também enfatizou que "os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado".

Mercado internacional

As bolsas de Nova York operam em alta nesta quinta, com destaque para o índice Nasdaq, que sobe mais de 2%. Além de ser o mais beneficiado por uma política mais branda do Fed (devido à maior presença de empresas de crescimento), a forte valorização da Meta (ex-Facebook) contribui para a forte alta. As ações da companhia de Mark Zuckerberg disparam cerca de 20%, após o resultado do quarto trimestre e o anúncio de que a empresa irá recomprar US$ 40 bilhões em ações.