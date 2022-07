Ibovespa hoje: bolsa sobe e retoma os 100 mil pontos com otimismo por estímulos na China

O Ibovespa avança nesta segunda-feira, 25, com investidores repercutindo uma notícia da Reuters de que o governo chinês planeja lançar um pacote de US$ 44 bilhões para auxiliar na crise de dívida do setor imobiliário do país.

Ibovespa: + 1,27%, 100.188 pontos

A expectativa de retomada da economia chinesa ajudou a impulsionar o preço do minério de ferro nesta madrugada. A valorização serve de gatilho para as ações da Vale, que chegam a ser negociadas em alta de mais de 2%. A Petrobras também contribui com o tom positivo, seguindo a apreciação do petróleo.

O tom também é ligeiramente positivo nas bolsas internacionais. Além do noticiário sobre a China, a perspectiva de que o Federal Reserve (Fed) repita a elevação de 0,75 ponto percentual (em vez de acelerar para 1 p.p.) na decisão de política monetária de quarta-feira, 27, contribuem com bom humor.

"A expectativa é de que a China irá acelerar os estímulos no segundo semestre para o governo chinês conseguir cumprir a meta de PIB para este ano, que é bem agressiva. Isso deve melhorar o cenário para o minério de ferro", disse Jerson Zanlorenzi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual, em morning call desta segunda.

No radar do mercado ainda estão as novas projeções do boletim Focus, que confirmaram o maior otimismo para a economia brasileira no curto prazo. As expectativas para o PIB deste ano subiram de 1,75% para 1,93%, enquanto a projeção para o IPCA caíram de 7,54% para 7,30%.

Não perca as últimas tendências do mercado: assine a EXAME por menos de R$ 0,37 e receba notícias em primeira mão

Ações em destaque

As ações da Rede D'Or figuram entre as maiores altas do Ibovespa, subindo pouco mais de 2%, após analistas do Bradesco BBI elevarem a recomendação dos papéis de neutra para compra e definirem preço-alvo de R$ 46 para o papel.

Por outro lado, as ações do GPA caem mais de 5%, após o J.P. Morgan rebaixar a recomendação para os papéis de compra para neutra.