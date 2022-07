Ibovespa hoje: bolsa opera estável com Vale em alta e exterior negativo

O Ibovespa opera próximo da estabilidade nesta sexta-feira, 22, contrastando com as quedas das bolsas de Nova York. Contribuindo com o mercado local estão as ações da Vale, com o maior peso do índice.

Ibovespa: - 0,01%, 99.027 pontos

Os papéis da mineradora sobem cerca de 2%, impulsionados pela apreciação do minério de ferro na China. O metal fechou em alta nesta madrugada, seguido de expectativa de menor oferta após a Vale reduzir o guidance de produção nesta semana.

A companhia brasileira é uma das maiores produtoras de minério do mundo, junto com a BHP e Rio Tinto. Siderúrgicas, também beneficiadas pela valorização do metal, figuram entre as maiores altas do pregão.

Investidores também repercutem os dados de produção do segundo trimestre da Petrobras, divulgados na últimas noite. A companhia apresentou média de produção de 2,653 milhões de barris de óleo equivalente por dia -- 5,1% abaixo do registrado no trimestre anterior e no mesmo período de 2021.

Mesmo com a queda da produção, os efeitos sobre as ações são limitados, com o papel operando quase em linha com o petróleo: em leve alta.

Nos Estados Unidos, os principais índices de ações recuam depois de três pregões consecutivos de alta. O resultado da Snapchat, divulgado na última noite, contribui com a maior aversão ao risco.

As ações da Snap superam 30% de queda na Bolsa de Nova York (NYSE), após os números do segundo trimestre terem frustrado os investidores. A própria empresa admitiu não estar satisfeita com seu desempenho e afirmou que levará "algum tempo" até haver melhoras significativas no negócio.