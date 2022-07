Ibovespa hoje: Petrobras dispara após resultado e sustenta alta da bolsa

O Ibovespa opera em leve alta nesta sexta-feira, 29, puxado pelas ações da Petrobras, que disparam e lideram as altas do índice. A valorização ocorre em resposta do mercado ao resultado do segundo trimestre divulgado na noite de ontem, 28.

Ibovespa: + 0,18%, 102.770 pontos

O Ebitda da companhia ficou em R$ 98,26 bilhões no segundo trimestre, 26% acima do registrado no mesmo período de 2021 e superior ao consenso da Bloomberg, que era de R$ 91,31 bilhões. O lucro líquido também saiu bem acima das projeções, ficando em R$ 54,3 bilhões ante mediana de mercado de R$ 35,72 bilhões,

As ações da estatal já tinham subido 3% no último pregão, quando investidores foram pegos de surpresa pelo anúncio de um dividendo de R$ 6,73 por ação. "Foi uma surpresa, mesmo com nossa estimativa otimista de R$ 4,4 por ação. O dividendo anunciado corresponde a um rendimento de cerca de 21%, ante nossa estimativa de 15% para o trimestre", disseram analistas do Itaú BBA em relatório".

Analistas da Guide classificaram os dividendos como "astronômicos" e o resultado, "estelar". "Vemos a Petrobras cada vez mais eficiente, com margens recorrentemente apresentando melhoras, e o endividamento progressivamente encolhendo, que aliado ao elevado nível de geração de caixa e a sólida liquidez possibilitaram o anúncio de dividendo", disse Rodrigo Crespi, analista da Guide, em nota.

A Vale, por outro lado, exerce restringe o tom positivo da bolsa brasileira. As ações da mineradora, que também divulgou seus números do segundo trimestre na última noite, caem mais de 2% neste pregão. A companhia apresentou queda do Ebitda ajustado de R$ 25,8 bilhões, R$ 6,9 bilhões inferior ao do trimestre passado. A redução, segundo a companhia, foi reflexo de preços mais baixos do minério de ferro. No mesmo período do ano passado, quando o minério operava próximo das máximas históricas, o Ebtida ajustado da Vale foi de R$ 59 bilhões.

Além dos resultados corporativos, dados da economia americana seguem no radar de investidores. O Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) , divulgado nesta manhã, saiu acima do esperado para junho. Com alta mensal de 1%, o PCE acumulado de 12 meses saltou de 6,3% para 6,8%. Já o núcleo do PCE saiu de 4,7% para 4,8% ante expectativa do manutenção do patamar anterior. O dado é usado pelo Fed como um dos principais termômetros para a condução da política monetária.

