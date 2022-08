Ibovespa hoje: bolsa opera estável, apesar de exterior negativo por tensão sino-americana

O Ibovespa opera próximo da estabilidade nesta terça-feira, 2, alheio à maior cautela no exterior por tensões geopolítica entre China e Estados Unidos. Bolsas internacionais recuam nesta manhã em meio à expectativa da visita da presidente da Câmara dos Representantes americana, Nancy Pelosi, a Taiwan.

Ibovespa: + 0,23%, 102.432 pontos

Pelosi deve desembarcar na ilha de Taiwan nesta terça, segundo a Reuters. O discurso da Casa Branca é de que viagem não representa um posicionamento de Estado quanto à independência de Taiwan -- embora a líder da Câmara seja do mesmo partido do presidente Joe Biden. Ainda de acordo com a agência, a China teria deslocado aviões de guerra para próximo do Estreito de Taiwan como um sinal de ameaça à chegada de Pelosi.

Bolsas da Ásia fecharam esta madrugada em queda superior a 2%, enquanto os índices americanos abriram em queda nesta manhã.