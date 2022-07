Ibovespa hoje: bolsa vira para queda e perde os 100 mil pontos com NY

O Ibovespa firmou o movimento de queda no início da tarde desta terça-feira, 26, passando a acompanhar o cenário internacional de maior aversão ao risco. As ações de petrolíferas, que davam sustentação para a alta da manhã, perderam força, com o petróleo brent voltando a ser negociado abaixo de US$ 100 por barril

Ibovespa: - 0,78%, 99.484 pontos

- 0,78%, 99.484 pontos Dólar: + 0,03%, R$ 5,372

Em Wall Street, a revisão das expectativas para o resultado do segundo trimestre do Walmart divulgada na última noite serviu de gatilho para as perdas nas bolsas de valores.

S&P 500 (EUA): - 1,24%

Nasdaq (EUA): - 1,86%

A gigante rede de hipermercados, que irá apresentar balanço apenas em meados de agosto, espera queda do lucro por ação na ordem de 8% a 9% e margem operacional próxima de 4%.

O Walmart atribuiu a piora das perspectivas para o período às condições macroeconômicas, especialmente à inflação de alimentos. "Isso está afetando a capacidade dos clientes de gastar em categorias gerais de mercadorias e exigindo mais descontos para percorrer o estoque, principalmente vestuário", afirmou o Walmart.

"O Walmart é quase que um pedaço dos Estados Unidos, com milhares de lojas. Esse resultado ruim mostra que a economia está perdendo força", comentou Paulo Gala, economista-chefe do banco Master em morning call.

Ações em destaque

As ações do Walmart caem mais de 8% na NYSE, com o pessimismo se espalhando para outras varejistas, como Target, que cai mais de 4%. Papéis do setor também operam em queda na B3.

O GPA (PCAR3), que irá divulgar seu balanço do segundo trimestre na quarta-feira, 27, cai cerca de 4% entre as maiores perdas do Ibovespa. O Grupo Mateus, de fora do índice, cai mais de 2%. Quem sofre menos é o Carrefour Brasil, com desvalorização de cerca de 1%. A subsidiária brasileira do grupo francês irá reportar seus números do trimestre após o encerramento do pregão.

Ações de varejistas de eletrodomésticos, ainda mais sensíveis às condições econômicas chegam a desabar mais de 5%. As empresas de saúde Qualicorp e Hapvida também estão entre as maiores baixas

Dado do dia: IPCA-15 sai abaixo do esperado

No radar dos investidores ainda estão dados da inflação brasileira. O IPCA-15 divulgado nesta manhã ficou em 0,13%, desacelerando de 12,04% para 11,39% na comparação anual. O consenso era de queda para 11,41%. Ainda que melhor que o esperado, parte do mercado vê o dado como insuficiente para tirar a pressão para que o Banco Central aumente ainda mais a taxa de juros.

"Em alguma magnitude, é possível verificar o impacto da política monetária, mas esses impactos ainda são insuficientes para tranquilizar a instituição. Julho trouxe apenas os impactos deflacionários das medidas legislativas aprovadas recentemente, que devem afetar fortemente a inflação do IPCA fechado de julho e de agosto. As pressões inflacionárias advindas do auxílio emergencial passarão a ser capturadas pelo IPCA apenas a partir de setembro", afirma a CM Capital em nota.