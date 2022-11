Ibovespa hoje: Bolsa opera sem direção definida em meio a incertezas políticas

O Ibovespa opera próximo da estabilidade nesta nesta segunda-feira, 7. Apesar do ambiente ligeiramente positivo no exterior, a bolsa local é pressionada pelas ações do Banco do Brasil e da Petrobras, que voltam a ser negociadas na ponta negativa em meio a incertezas sobre o futuro das estatais durante governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os papéis estiveram entre as piores perdas da última semana. Somente a Petrobras chegou a perder mais de 50 bilhões de valor de mercado.

Ibovespa: - 0,12%, 118.011 pontos

Petrobras (PETR4): - 1,27%

Banco do Brasil (BBAS3): - 1,33%

SLC (SLCE3) lidera queda do Ibovespa

As quedas deste pregão, no entanto, são lideradas pelas ações da SLC Agrícola. A companhia, uma das principais do agronegócio listadas na bolsa, cai mais de 4%, com investidores reagindo negativamente ao balanço divulgado na noite de sexta-feira, 4. No terceiro trimestre, a SLC teve prejuízo líquido de R$ 78,3 milhões contra lucro líquido de R$ 113,7 milhões no mesmo período do ano passado. Queda de produtividade do algodão e despesas financeiras estiveram por trás da piora de desempenho, segundo a empresa.

SLC Agrícola (SLCE3): - 4,48%

Embraer (EMBR3) cai com entregas de aeronaves no radar

Entre as maiores quedas ainda estão as ações da Embraer, que apresentou seu relatório de entregas nesta manhã. A fabricante apresentou alta de 10% no número de aeronaves entregues no terceiro trimestre, mas com queda de modelos topo de linha entregues. A carteira de pedidos firmes a serem entregues encerrerou o terceiro trimestre com 297 aeronaves comerciais. O balanço oficial será divulgado na sexta-feira, 11.

Embraer (EMBR3): - 3,25%

BB Seguridade (BBSE3) sobe após balanço

Na ponta oposta, investidores reagem positivamente ao balanço do BB Seguridade, mesmo com as incertezas atreladas ao controlador Banco do Brasil. As ações avaçam mais de 2% nesta segunda. Em resultado divulgado nesta manhã, o BB Seguridade registrou lucro líquido de R$ 1,7 bilhão, acima das expectativas do mercado e 69% superior na comparação anual.

"A natureza do negócio e o valuation atrativo da empresa, de 9,5x lucro estimado para 2023, fazem da BB Seguridade uma excelente alternativa para os investidores com foco em dividendos", disse em relatório Richard Camargo, analista da Empiricus Research.

BB Seguridade (BBSE3): + 2,59%

Mercado internacional

Bolsas estrangeiras operam em leve alta nesta segunda. Em Nova York, onde as bolsas passam a abrir mais tarde com o fim do horário de verão nos Estados Unidos, índices futuros seguem no positivo, com balanços e expectativas de uma postura mais branda do Federal Reserve. Na Europa, bolsas operam em firme alta.

Leia mais: B3 terá novos horários de funcionamento a partir de segunda-feira