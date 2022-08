Ibovespa hoje: bolsa cai pressionada por commodities; Zamp (ex-BK Brasil) supera 15% de alta

O Ibovespa recua nesta segunda-feira, 1, com ações de empresas de commodities exercendo pressão negativa sobre o índice. A queda acompanha o tom negativo dos índices de Wall Street, que caem após terem fechado julho com a maior alta mensal desde novembro de 2020.

Ibovespa: - 0,50%, 102.60 pontos

Na B3, petrolíferas operam entre as maiores quedas da B3, após o preço do barril de petróleo cair para próximo de US$ 100 nesta manhã.

A desvalorização da commodity ocorre após dados dados piores que o esperado da China e antes da reunião da OPEP+, que será realizada na quarta-feira, 3 . Duas de oito fontes da Reuters na OPEP+ defenderam a discussão de um aumento "modesto" na produção. No radar de investidores ainda está a notícia do Financial Times de que a Europa estaria reduzindo os esforços para banir o petróleo russo diante de riscos inflacionários.

"O Reino Unido impôs a proibição do seguro de navios apenas para navios-tanque que transportam petróleo russo para o Reino Unido com a medida em vigor a partir de 2023. No entanto, as companhias de seguros estão autorizadas a prestar serviços se o petróleo for transportado para países terceiros. Embora a UE já tenha introduzido uma proibição completa do seguro de navios com petróleo russo, fez várias exceções devido a preocupações com a segurança energética global", disseram analistas do UBS em relatório.

Mineradoras e siderúrgicas tampouco contribuem para o Ibovespa. A Vale, com a maior participação do índice, cai mais de 1%.

Ações em destaque

Já na ponta positiva do índice estão as ações da Raia Drogasil, que saltam cerca de 5%, com investidores reagindo ao balanço divulgado pela companhia na noite de sexta-feira, 29. A Raia Drogasil teve lucro líquido ajustado de 343,3 milhões, 48,2% acima do registrado no mesmo período do ano passado. A margem líquida subiu de 3,7% para 4,5% no mesmo período.

"Os ganhos de rentabilidade refletem o melhor mix e preço de vendas e a dinâmica positiva do reajuste de preços de medicamentos praticado pela CMED que mais que compensou a pressão inflacionária nas despesas. Além disso, vemos a expansão geográfica e o foco em formatos populares e híbridos como um potencial acelerador de crescimento para as vendas da companhia", afirmou a Ativa em relatório assinado pelos analistas Pedro Serra e Gustavo Costa.

Apesar da forte alta da rede de farmácias, são as ações da Zamp, dona do Popeyes e Burger King Brasil, que mais sobem na bolsa. De fora do Ibovespa, os papéis da companhia disparam mais de 15%, após a oferta da Mubadala Capital para a aquisição do controle da empresa.

O fundo lançou uma OPA visando a aquisição de 45,15% das ações da companhia po R$ 7,55 cada, que, caso tenha sucesso, elevará sua participação para 50,10% da Zamp.