Ibovespa hoje: Bolsa cai com exterior após inflação sair acima do esperado nos EUA

O Ibovespa cai nesta quinta-feira, 13, seguindo o mau humor internacional, após dados da inflação americana terem superado as estimativas do mercado.

Ibovespa: - 1,63%, 112.951 pontos

O Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) saiu o dobro do esperado para o mês de setembro, saltando 0,4%. No acumulado de 12 meses, o CPI desacerou de 8,3% para 8,2%, mas ficou acima do consenso de queda para 8,1%.

Os núcleos do CPI também ficaram acima das projeções, com alta mensal de 0,6% e anual de 6,6%.

"A resultante da piora da inflação nos Estados Unidos é a elevação dos juros em escala global em reação à alta que o Fed deve continuar fazendo", comentou André Perfeito, economista-chefe da Necton.

Após os dados do CPI de setembro, investidores reduziram a 0% a chance de uma alta de juro mais branda, de 0,5 ponto percentual, na próxima reunião do Fed. Por outro lado, o mercado passou a precificar alguma probabilidade (mesmo que pequena) de uma alta mais forte, de 1 ponto percentual. A maior parte das apostas, segundo monitor do CME Group, segue em mais uma elevação de 0,75 ponto percentual.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

O que mudou mesmo foram as apostas para a reunião de dezembro, com a possibilidade de o juro do Fed terminar o ano entre 4,5% e 4,75% passando de 32% para 63% após o CPI de setembro. Investidores também passaram a precificar como o mais provável mais uma lata de 0,25 p.p. em fevereiro, com o juro indo para o intervalo entre 4,75% e 5% no início do ano que vem. Mas a chance para uma alta ainda mais agressiva, que levaria o juro para 5% e 5,25%, já supera 20%.

"O CPI veio muito pior do que nossa expectativa e se configura em elemento novo no colo do FOMC. Nosso cenário considera mais 0,75 p.p. de alta em novembro e 0,50 p.p. em dezembro, mas o dado de hoje aumenta significativamente a chance de outra alta de 0,75 p.p. na última reunião do ano", disse Débora Nogueira, economista-chefe da Tenax Capital.

Estimativas de juros mais altos nos Estados Unidos voltam a provocar quedas nas bolsas americanas. Índices de Wall Street chegam a cair mais de 1% nesta manhã, caminhando para o sétimo pregão consecutivo de perdas. O índice Nasdaq, com maior composição de empresas de crescimento, amarga o pior desempenho de Nova York.

S&P 500 (EUA): - 0,95%

- 0,95% Nasdaq (EUA): - 1,73%

Na bolsa brasileira, são as ações da Vale, pressionadas pela desvalorzação do minério de ferro e com maior peso no Ibovespa, que derrubam o índice. Mas são as varejistas, mais afetadas por inflação e juros altos, que apresentam as maiores quedas. A Americanas é a que lidera as perdas do índice, com desvalorização de mais de 5%.