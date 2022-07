Ibovespa hoje: bolsa cai após juro da Europa subir acima do esperado

O Ibovespa opera em queda nesta quinta-feira, 21, com investidores digerindo a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de subir suas taxas de juros em 0,50 ponto percentual.

Ibovespa: - 1,22%, 97.088 pontos

A alta de juros foi agressiva que a de 0,25 p.p. esperada pela maior parte do mercado e sinalizada no comunicado da última reunião.

A primeira alta de juros do BCE desde 2011 foi suficiente para tirara a taxa de depósito do campo negativo para 0%.

O BCE afirmou em comunicado desta quinta que considerou mais adequado "dar um primeiro passo mais amplo do que sinalizado na trajetória de normalização das taxas de juros".

O BCE ainda informou que "será adequada uma maior normalização das taxas de juro" nas próximas reuniões de política monetária.

Perspectivas de que o ciclo de aperto monetário mais duro que o esperado na Europa enfraqueça a atividade econômica pesaram sobre as bolsas do continente, que se firmaram no negativo após a decisão.,

Dax (Alemanha): - 0,58%

- 0,58% Stoxx 600 (Europa): - 0,04%

- 0,04% S&P 500 (EUA): - 0,46%

O euro, por outro lado, chegou a bater a máxima do dia frente ao dólar logo após a decisão, com investidores projetando o menor diferencial de juros entre o BCE e o Federal Reserve. Por outro lado, a expectativa de que a economia europeia sofra ainda mais com as altas de juros pressiona negativamente.

"Uma política monetária mais agressiva pode ter impacto relevante na atividade econômica da Europa, que já está prejudicada em ritmo bastante moderado", disse em nota Camila Abdelmalack economista chefe da Veedha Investimentos.

A maior aversão ao risco também favorece os comprados em dólar no mercado brasileiro, com a moeda americana subindo no terceiro dos últimos quatro pregões. Por aqui, o dólar é negociado próximo da máxima do ano e quase 80 centavos acima da mínima de abril.

Dólar: + 0,57%, R$ 5,492

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Ações em destaque

Ações de commodities figuram entre as maiores quedas do pregão, com expectativa de menor consumo de matéria-prima pela desaceleração econômica. A Petrobras chega a cair mais de 3% às vésperas do relatório de produção do segundo trimestre.

A queda da estatal acompanha a depreciação do petróleo no exterior. Mas também estão no radar a renomeação na última noite de nomes para o Conselho que foram inicialmente reprovados pelo comitê de elegibilidade. A decisão foi criticada por analistas do UBS-BB.

"Acreditamos que o anúncio reforça a visão de que as preocupações do ponto de vista de governança permanecem - e, portanto, os riscos para o que está por vir após as eleições também podem ser maiores do que as proteções [de governança] sugeririam."

Entre as maiores desvalorizações ainda estão os papéis da Klabin, de celulose, que cai quase 5%. A queda, que destoa da desvalorização de sua concorrente Suzano, ocorre após a Klabin aprovar o plano para a construção de uma nova fábrica de papelão ondulado, o Projeto Figueira. A empresa espera gastar R$ 1,57 bilhão no investimento, com potencial de resgatar R$ 200 milhões em impostos.

O valor foi considerado elevado por analistas do Itaú BBA. "De acordo com nossos cálculos preliminares, o projeto não parece ser um acréscimo do ponto de vista financeiro. O Capex parece maior do que as transações anteriores de M&A no setor, sendo que o projeto não parece engrandecedor à primeira vista", afirmaram em relatório.