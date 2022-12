Ibovespa hoje: bolsa acompanha queda no exterior com altas de juros e inflação no radar

O Ibovespa recua nesta sexta-feira, 16, seguindo as perdas do mercado internacional, ainda preocupado com os rumos da inflação e dos juros nas principais economias do mundo. Em Wall Street, índices futuros são continuidade à sequência de perdas desencadeadas pelo tom mais duro do Federal Reserve (Fed) em decisão desta semana. Bolsas também operam em queda na Europa, onde o Banco Central Europeu (BCE) voltou a subir suas taxas de juros e sinalizou novas altas de mesma magnitude nas próximas reuniões.

Ibovespa: - 0,49,% 103.231 pontos

Dados de inflação mostraram que o desafio ainda é grande. Divulgado nesta manhã, o Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Zona do Euro de novembro ficou em 10,1%, acima do consenso de 10%.

Na bolsa brasileira, a pressão negativa vem de ações de commodities, mais associada à economia internacional. A Vale, com o maior peso do Ibovespa, recua cerca de 1%. As perdas, porém, são lideradas pela 3R, que cai mais de 2%, acompanhando a desvalorização do petróleo brent, que voltou a ser negociado abaixo de US$ 80 nesta sexta.

Vale ( VALE3 ): - 1,29%

): - 1,29% 3R (RRRP3): - 2,77%

No Brasil, investidores também seguem atentos aos sinais de resistência à PEC da Transição na Câmara.

"Chegou a ser ventilado que não teria tempo hábil para a aprovação da PEC da Transição e que poderia ser substituída por uma Meidda Provisória com um impacto fiscal bem menor, próximo de R$ 80 bilhões. Então, o mercado se animou e segue atento às discussões", disse Jerson Zanlorenzi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual, em morning call desta sexta.

O presidenta da Câmara, Arthur Lira, pautou a votação da PEC para terça-feira, 20. À agência da Câmara, Lira afirmou que as lideranças da casa ainda estão negociando o texto. Segundo o jornal O Globo, há a possibilidade de os deputados reduzirem o prazo da medida, que aumenta o limite do teto de gastos em R$ 145 bilhões, de dois para um ano.