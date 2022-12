Ibovespa hoje: bolsa opera em queda na última segunda-feira do ano em queda e freia rali

O Ibovespa dá interrompe o rali de final de ano nesta segunda-feira, 26, início da última semana do ano. Depois de saltar 6,6% na semana que antecedeu o Natal, hoje o principal índice da B3 passa por correção, em dia de liquidez reduzida nos mercados por conta do feriado de Natal nos mercados dos Estados Unidos e da Europa.

O dólar comercial também corrige as quedas recentes e opera em alta, depois de cair 2,4% frente ao real com o rali nas bolsas na última semana.

Ibovespa : - 1,02%, aos 108.579 pontos

Dólar comercial : + 0,55%, a R$ 5,195

Em dia de agenda esvaziada, investidores repercutem a divulgação do último Boletim Focus de 2022, que trouxe piora nas expectativas.

No Focus, o mercado financeiro se mostrou mais cauteloso, elevando a projeção para a taxa Selic no fim de 2023. A mediana subiu de 11,75% para 12,00%, contra 11,50% há um mês.

Na inflação, a expectativa para 2023, subiu para 5,23%, acima do teto da meta de 4,75%. Aumento também no câmbio, com a estimativa para o dólar no ano passando de R$ 5,26 para R$ 5,27.

Leia também: Zero estrangeiro, alta de juro e bolsa parada: a previsão “perversa” do CEO da Genial para 2023

Maiores altas e baixas do Ibovespa

Na bolsa, as ações ligadas às commodities ficam entre as maiores altas do dia. A liderança é da 3R Petroleum, que sobe acompanhando a alta de mais de 3% no petróleo Brent. A alta é uma reação ao governo russo, que ameaçou cortar a produção de petróleo em resposta ao teto de preços do G7 para as exportações russas, colocando o mercado no caminho para uma segunda semana de ganhos.

3R (RRRP3) : + 1,79%

Alta também nos papéis ligados ao minério de ferro, de olho na reabertura econômica da China após o encerramento da política de Covid zero que restringia a circulação no país.

Por outro lado, a nova onda de casos traz preocupações para investidores e as altas do setor são modestas. A Comissão Nacional de Saúde do país disse que deixaria de publicar diariamente os casos de infecção pelo coronavírus, complicando os esforços para mensurar o impacto econômico dos contágios.

CSN ( CSNA3 ) : + 0,79%

Vale ( VALE3 ) : + 0,97%

Bradespar ( BRAP4 ) : + 0,82%

CSN Mineração (CMIN3) : + 0,25%

Na ponta negativa, varejistas e ações ligadas à tecnologia recuam com a piora nas expectativas do Focus para a inflação e para a trajetória dos juros. Renner lidera as baixas com queda superior a 5%.