Ibovespa hoje: bolsa cai com risco fiscal mas caminha para fechar semana em alta

O Ibovespa opera em queda nesta sexta-feira, 25, devolvendo parte dos fortes ganhos da véspera, quando o índice subiu quase 3% em pregão de baixa liquidez.

O que impulsionou o Ibovespa no último pregão foi a possibilidade de uma dobradinha entre Fernando Haddad e Persio Arida na equipe econômica do novo governo Lula. Nesta sexta, investidores continuam atentos à transição de governo.

Apesar da queda de hoje, o principal índice da B3 caminha para fechar a semana em alta, em sua primeira sequência positiva em três semanas.

Ibovespa : - 1,22%, 110.472 pontos

Neste início de pregão, investidores ficam atentos ainda ao discurso de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, durante encontro da Febraban com a participação de Haddad. Campos Neto faz uma apresentação às 12h30 sobre a atual conjuntura econômica do Brasil.

Impasse na equipe econômica e na PEC da Transição

Fernando Haddad (PT), a propósito, é o favorito para assumir o Ministério da Fazenda no novo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tanto que foi escolhido para substituir o presidente eleito no evento. O ex-prefeito de São Paulo, no entanto, enfrenta resistência do mercado para ocupar a pasta.

Os ânimos se acalmaram na véspera com a notícia de que Haddad pode fazer uma dupla com o economista Persio Arida na equipe econômica. Um dos formuladores do Plano Real, Arida ficaria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

É possível ainda que Lula seja pressionado para escolher um nome de olho na aprovação da PEC da Transição. A definição poderia pacificar as reações dos agentes econômicos e abrir condições para aprovação da PEC.

O presidente eleito irá avaliar as propostas sobre a PEC ainda hoje. A previsão do PT é, depois disso, consolidar o texto na próxima segunda-feira e apresentá-lo ao Congresso na terça-feira.

A proposta que retira o Bolsa Família do Teto de Gastos tem enfrentado resistência dos agentes econômicos, que temem o aumento descontrolado do endividamento.

Varejistas lideram quedas em dia de Black Friday

As principais baixas do dia ficam com as ações das varejistas, que lideram as perdas mesmo em dia de Black Friday. Os papéis devolvem os ganhos após as fortes altas de ontem. A Americanas, que disparou 11% na véspera, hoje recua mais de 4%.

Magazine Luiza ( MGLU3 ) : - 4,72%

Via ( VIIA3 ) : - 4,60%

Americanas (AMER3) : - 1,25%

Vale e siderúrgicas lideram ganhos

Na ponta positiva do Ibovespa, as siderúrgicas sobem perto de 1% e ficam entre as maiores altas, seguidas pela Vale. Os papéis tentam acompanhar a valorização do minério de ferro, que subiu mais de 3% hoje em Dalian, a US$ 105,85.

A alta da commodity foi uma resposta às medidas anunciadas para conter a crise imobiliária na China. Os megabancos do país, liderados pelo Industrial & Commercial Bank of China, prometeram apoio financeiro de pelo menos 1,28 trilhão de yuans (US$ 179 bilhões) para incorporadoras. E o BC chinês cortou o compulsório para a maioria dos bancos em 0,25 ponto percentual.