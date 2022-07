Ibovespa hoje: bolsa sobe com ajuda de NY e dólar cai abaixo de R$ 5,40

O Ibovespa apresenta leve alta nesta terça-feira, 19, seguindo a recuperação do mercado americano, onde investidores repercutem os resultados da temporada de balanços do segundo trimestre.

Ibovespa: + 0,37%, 97.273 pontos

Entre os principais resultados desta manhã esteve o da Johnson & Johnson, que superou as estimativas de analistas ao divulgar receita de US$ 20,02 bilhões e lucro líquido por ação de US$ 2,59 -- contra consenso de US$ 2,54. Após o encerramento do pregão, será a vez da Netflix apresentar seus números do segundo trimestre.

Em Wall Street, os principais índices voltam a subir nesta terça, após terem virado para o campo negativo na segunda metade do último pregão. O clima também é positivo no mercado europeu, que iniciou o dia entre altas e baixas, após notícia da Bloomberg sobre a possibilidade de o Banco Central Europeu promover uma alta de juros mais dura que a de 0,25 ponto percentual sinalizada no comunicado da última reunião.

S&P 500 (EUA): + 1,28%

Nasdaq (EUA): + 1,36%

A reportagem, que contou com fontes anônimas "familiarizadas" com o debate no BCE, ajudou a impulsionar o euro -- negociado acima de US$ 1,02, após chegar a ficar abaixo de US$ 1 na semana passada. O dólar também recua no Brasil, voltando para baixo de R$ 5,40.

Euro/Dólar: + 1,03%, US$ 1,024

Dólar/Real: - 0,62%, R$ 5,392

Ações em destaque

Apesar do ambiente positivo, as commodities seguem refletindo a cautela de investidores sobre o nível da atividade econômica diante de taxas de juros cada vez mais altas no mundo. A queda do dólar pressiona petrolíferas da bolsa, enquanto a Vale, com a maior participação do Ibovespa, é negociada em queda às vésperas da divulgação de seu relatório de produção do segundo trimestre.

"O relatório de produção pode ser impactado por maiores dificuldades operacionais no sistema Norte e no sistema Sudeste, dado a maior dificuldade na obtenção de licenças", afirmaram analistas da Ativa em nota. O consenso da Bloomberg é de 76,9 milhões de toneladas de minério de ferro. "Quanto à dinâmica de vendas, esperamos melhora frente ao trimestre anterior, fortemente abalado pelas chuvas."



Apesar da desvalorização de empresas de commodities, com maior peso no Ibovespa, é o setor de educação que lidera as perdas do índice. Yduqs e Cogna chegam a cair mais de 3% nesta sessão. O pregão também é marcado pela queda de varejistas, que estiveram entre as maiores altas do últimos dias, com a melhora de percepção sobre a economia brasileira para o curto prazo.

Já a Marfrig lidera as altas do Ibovespa, subindo mais de 5%. Totvs aparece na sequência com valorização superior a 3%. Entre os maiores ganhos ainda estão Minerva e Alpargatas.