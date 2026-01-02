Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta sexta-feira, 2

O Ibovespa opera perto da estabilidade no pregão da primeira sexta-feira do ano, 2, enquanto o dólar cai mais de 1%

Ibovespa: Em 2025, o índice acumulou alta de 34%, com o melhor desempenho desde 2016. (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)

Ibovespa: Em 2025, o índice acumulou alta de 34%, com o melhor desempenho desde 2016. (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 10h36.

Última atualização em 2 de janeiro de 2026 às 11h36.

O Ibovespa opera perto da estabilidade no primeiro pregão do ano, sexta-feira, 2, em alta. Por volta das 11h15, o principal índice da bolsa brasileira tinha leve queda de 0,14%, aos 160.898 pontosEm 2025, o índice acumulou alta de 34%, com o melhor desempenho desde 2016.

Entre as maiores baixas do Ibovespa estão Minerva (BEEF3) e BRF (MBRF3), que caem 4,17% e 3,45%, respectivamente.

Já o dólar comercial opera em alta. Às 11h15, a moeda americana subia 1,10%, cotada a R$ 5,428.

Mais cedo, o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) mostrou que a atividade industrial no Brasil encerrou 2025 com a retração mais acentuada em três meses em dezembro, com redução da produção e das encomendas diante da fraqueza da demanda. O índice, compilado pela S&P Global, caiu a 47,6 pontos em dezembro, de 48,8 pontos em novembro, indo mais abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração.

À tarde, às 14h30, o mercado acompanha o fluxo cambial semanal, indicador importante para medir a entrada e saída de dólares do país, especialmente em um período de menor liquidez.

O tema ganha relevância após um fim de ano marcado por pressão sobre o câmbio. Com exceção da última sessão de 2025, na terça-feira, 30, quando o dólar recuou e encerrou o ano com desvalorização acumulada de 11,18%, a moeda americana vinha em trajetória de alta, pressionada, entre outros fatores, pelo comportamento do fluxo cambial.

Segundo análise do mercado, em um ambiente típico de fim de ano, com menor profundidade, a demanda sazonal por moeda estrangeira — seja para remessas ao exterior, ajustes de posições ou proteção — tende a ter peso maior na formação do preço.

Um relatório do BTG Pactual, publicado no início de dezembro do ano passado, reforça esse diagnóstico ao apontar que, apesar de novembro ter registrado entradas robustas no comércio exterior — que compensaram uma saída de US$ 3,1 bilhões no segmento financeiro —, dezembro poderia apresentar fluxo líquido negativo.

A estimativa é de uma saída de US$ 6,9 bilhões, concentrada sobretudo em pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP).

Acompanhe tudo sobre:Ibovespabolsas-de-valoresAçõesB3

Mais de Invest

Veja 10 dicas para conseguir organizar as finanças em 2026

Itaú ultrapassa Petrobras e assume liderança em valor de mercado na B3 em 2025

Natura (NATU3) conclui venda da Avon Internacional

Das 7 Magníficas, uma se destacou em 2025 — e não foi a Nvidia

Mais na Exame

Pop

'Stranger Things’ não acabou: dois spin-offs já estão confirmados

Mundo

Maduro fala em negociar com os EUA combate ao narcotráfico

Minhas Finanças

Veja 10 dicas para conseguir organizar as finanças em 2026

Carreira

Florianópolis anuncia concurso público com salários de até R$ 21 mil