Ibovespa hoje: Bolsa sobe puxada por recuperação da Petrobras e descola de quedas em NY

O Ibovespa apresenta leve alta nesta quarta-feira, 31, puxado pelas ações da Petrobras, que recuperam parte das perdas do último pregão, quando fecharam em queda de 6%. O movimento, no entanto, ocorre na contramão do preço do petróleo brent, que volta a cair no exterior, sendo negociado próximo de US$ 96.

Ibovespa: +0,42%, 110.894 pontos

+0,42%, 110.894 pontos Petrobras (PETR4): + 2,34%

Apesar do tom ligeiramente positivo na bolsa brasileira, o pano de fundo segue negativo, com índices de Wall Street caminhando para o quarto pregão consecutivo de perdas. As bolsas de Nova York, contudo, chegaram a abrir em alta, em reação positiva aos dos dados do ADP para o mercado de trabalho americano.

Nasdaq (EUA): - 0,32%

- 0,32% S&P 500 (EUA): - 0,32%

Segundo o ADP, foram criados 132.000 empregos privados em agosto, abaixo do consenso de 288.000 novos postos de trabalho. O dado é considerado uma prévia para o payroll de sexta-feira, 2, quando serão divulgados os dados oficiais do mercado de trabalho americano.

A interpretação de economistas é de que dados mais fracos de criação de empregos contribua com uma abordagem mais branda do Federal Reserve (Fed) no controle da inflação.

Os efeitos, porém, foram apenas temporários, com investidores ainda à espera do que os dados oficiais de sexta irão revelar.

Além dos dados americanos, no Brasil, economistas digerem os números do mercado de trabalho local. A taxa de desemprego de julho, divulgada nesta manhã pelo IBGE, caiu de 9,3% para 9,1%. O consenso era de queda para 9%.

"No mercado já se discute qual seria o impacto da queda no desemprego na inflação. Contudo, a recuperação no mercado de trabalho se deve majoritariamente a uma acomodação da massa de trabalhadores desocupadas dentro do mercado informal, que tem repercutido pouco sobre um possível aumento do salário real", afirmou Simone Pasianotto, economista-chefe da Reag Investimentos.