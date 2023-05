Ibovespa agora: bolsa recua em meio a sinais de desaceleração na China

O Ibovespa recua nesta quarta-feira, 31, seguindo as quedas de bolsas internacionais. O tom negativo ocorre com investidores digerindo sinais de desaceleração em dados da China, enquanto aguardam a votação da suspensão do teto da dívida dos Estados Unidos na Câmara dos Representantes.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 0,40%, 108.531 pontos

A recuperação do COVID-19 voltaram a dar sinais de desaceleração na China com os números do PMI (Índice de Gerentes de Compras) saindo abaixo das expectativas para o mês de maio. O PMI industrial ficou em 48,8 pontos, abaixo do consenso de 51,4 pontos e da linha dos 50 pontos que divide a contração da expansão da atividade em relação ao mês anterior.

No Brasil, ao menos, os dados foram animadores, com a queda inesperada da taxa de desemprego de 8,8% para 8,5% A expectativa do mercado era de alta para 8,9%.

João Savignon, head de pesquisa macroeconomica da Kínitro Capital, ressaltou a importância dos dados mais fortes do mercado de trabalho, mas alertou para a possibilidade de o desemprego voltar a voltar a subir.

"Esperamos que o mercado de trabalho continue resiliente nos próximos resultados, mas que ao longo do segundo semestre apresente alguma moderação, em linha com a perspectiva de desaceleração gradual da atividade e a manutenção das condições monetárias apertadas", afirmou .

Maiores altas do Ibovespa

Do lado das ações, o principal destaque do dia são as da BRF, que disparam mais de 8% nesta manhã. A forte alta ocorre após o fundo soberano da Arábia Saudita, SALIC, se comprometer a comprar até 250 milhões de ações da empresa em uma eventual oferta primária. A Marfrig também concordou em entrar na oferta com até 250 milhões.

BRF (BRFS3): + 8,94%

Marfrig (MRFG3): + 3,84%

Raízen (RAIZ4): + 3,06

Maiores quedas do Ibovespa