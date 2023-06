Ibovespa hoje: bolsa sobe com CMN e inflação americana no radar

O Ibovespa avança nesta sexta-feira, 30, dando continuidade aos fortes ganhos registrados na véspera, quando expectativas pelo anúncio do Conselho Monetário Nacional (CMN) impulsionou o índice em 1,5%. Contribui para o tom positivo a bateria de dados econômico divulgados nesta manhã. O mais aguardado por investidores foi o Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

O indicador a principal referência para a política monetária do Federal Reserve (Fed) e saiu abaixo do esperado para o mês de maio, com queda para 3,8% na comparação anual. O número do mês anterior também foi revisado para baixo, de 4,4% para 4,3%. O consenso era de alta para 4,6%. O núcleo do PCE caiu de 4,7% para 4,6% ante expectativa de manutenção. Bolsas dos Estados Unidos operam em firme alta nesta manhã.

Ibovespa: + 0,56%, 119.049 pontos

No Brasil, investidores seguem repercutindo a mudança do regime de meta de inflação, anunciada na peloministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou após o fechamento da bolsa. Como o esperado, a nova regra será de meta contínua de 3%. A banda de tolerância será de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Esse novo sistema terá início a partir de 2025, período que coincide com o mandato do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O atual regime prevê o atingimento de metas por ano. Para 2024, a meta de inflação permanece em 3%, mas com período de 12 meses. Depois de 2025, o período de horizonte do Banco Central passa para 24 meses.

O mercado de futuros, que ainda estava aberto após o anúncio das mudanças, chegou a reagir positivamente. Mas a reação foi contida, dado que parte significativa da decisão já estava no preço. Ainda ontem de manhã, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, havia adiantando que a mudança no horizonte do regime de metas seria um "aperfeiçoamento".