Ibovespa sobe com exterior e IGP-M abaixo do esperado

O Ibovespa abriu em firme alta nesta terça-feira, 30, com os investidores digerindo os números do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de maio, que surpreenderam ao apresentar uma deflação de 1,84%, abaixo das expectativas de uma deflação de 0,45%.

"O IGP-M surpreendeu, mantendo firme a tendência de queda de preços dos últimos meses. Mas, mais uma vez, o movimento foi puxado pelos preços ao produtor, que recuou 2,72% no período, enquanto o repasse para o consumidor continuou sendo limitado", avaliou a Guide Investiementos em relatório.

Ibovespa agora

Ibovespa: + 0,87%, 111.225 pontos

As bolsas internacionais também estão contribuindo para o clima positivo no mercado brasileiro. Os índices futuros americanos sinalizam uma abertura em firme alta após o feriado do Memorial Day nos Estados Unidos. Essa movimentação é impulsionada pelo acordo firmado no fim de semana para a suspensão do teto da dívida americana, o que tem motivado ganhos nos mercados internacionais.

Maiores altas do Ibovespa

CVC (CVCB3): + 3,23%

Soma (SOMA3): + 2,74%

Hapvida (HAPV3): + 1,80%

Maiores quedas do Ibovespa