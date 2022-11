Ibovespa hoje: Bolsa tem forte alta com maior otimismo sobre reabertura da China

O Ibovespa apresenta firme alta nesta terça-feira, 29, puxado por ações de empresas de commodities. Somente a Vale, com o maior peso do índice, sobe mais de 4% neste início de tarde, enquanto a Petrobras avança mais de 3%. Os movimentos seguem a apreciação de materiais básicos, como minério de ferro e petróleo, no mercado internacional.

Ibovespa: + 2,86%, 111.863 pontos

Vale (VALE3): + 5,87%

Petrobras (PETR4): + 4,58%

A valorização ocorre em meio ao maior otimismo para a economia chinesa, com expectativas de afrouxamento das medidas anti-covid e incentivos para o setor de construção. A bolsa de Hong Kong subiu mais de 5% nesta madrugada.

Segundo a Reuters, reguladores locais irão permitir que incorporadoras listadas na China e em Hong Kong emitam novas ações para se autofinanciarem, o que fez o preço do minério de ferro saltar para a máxima em 23 semanas em Dalian.

A maior euforia com a China ocorre apenas um dia após a cautela com a onda de protestos contra a política de covid zero ter tomado as negociações. Na noite anterior, as manifestações em grandes cidades do país foram frustradas por esquemas de segurança reforçados.

PEC protocolada e nome para a Fazenda no radar

Internamente, as atenções de investidores seguem com as negociações da PEC da Transição. A proposta, protocolada na véspera no Senado, prevê R$ 175 bilhões de gastos com o Bolsa Família fora do teto pelo prazo de quatro anos. A PEC protocolada também deixa fora do teto os gastos provenientes de doações para programas socioambientais e até R$ 28 bilhões do que exceder a arrecadação projetada pelo governo.

O texto ainda precisa passar pela CCJ do Senado antes de ir ao plenário da casa, onde precisará do apoio de três quintos dos senadores para ser encaminhada para a aprovação da Câmara. A expectativa do mercado é de que a PEC seja desidratada durante esse processo, reduzindo os impactos fiscais da medida.

O dólar e os juros futuros, que mais refletem as preocupações fiscais do mercado, recuam nesta manhã.

"A PEC apresentada já era a esperada pelo mercado. Mas não vai passar esse texto. A PEC será desnutrida e ainda há de correr contra o tempo para aprová-la antes do recesso legislativo", avaliou Matheus Spiess, analista da Empiricus. Spiess ainda ressaltou que o mercado segue à espera do anúncio dos nomes que irão integrar a cúpula econômica do próximo governo, mas que seus efeitos tendem a ser mais marginais a partir de agora.

"Ao que tudo indica, teremos Fernando Haddad como ministro da Fazenda e o mercado já se acostumou com essa ideia. Mas ainda falta muita coisa", disse.

Construtoras em destaque: Cyrela (CYRE3) e MRV (MRVE3) lideram altas

A queda dos juros futuros em meio a certo alívio dos temores fiscais dá um novo impulso às ações de construtoras, que figuram entre os destaques positivos do pregão. Entre as principais companhias listadas do setor, são os papéis da Cyrela que lideram a alta, seguidos pelos da MRV. Ainda que em menor magnitude, todas as incorporadoras sobem na bolsa nesta terça.