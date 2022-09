Ibovespa hoje: Bolsa vai à mínima do mês com retomada de sell-off no exterior

O Ibovespa recua para o menor patamar do mês de setembro nesta quinta-feira, 29, pressionado pela maior aversão ao risco no mercado internacional. Em meio a temores de uma recessão global, investidores voltam a vender ações no mundo inteiro, enquanto buscam proteção do dólar e apostam por juros mais altos em grandes economias.

Ibovespa: - 1,24%, 107.106 pontos

Os principais índices de Wall Street, que tiveram forte recuperação no dia anterior, voltam a registrar perdas significativas nesta quinta. Se confirmada, a queda será a sétima dos últimos oito pregões para o S&P 500 e Dow Jones. O tom negativo ocorrem após novos dados da economia americana revelarem uma atividade econômica mais aquecida que o esperado.

S&P 500 (EUA): - 2,13%

Nasdaq (EUA): - 2,98%

O PIB do segundo trimestre se manteve estável em sua última revisão, com contração de 0,6%. Mas o núcleo do Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, an sigla em inglês) foi revisado pára cima, ficando em 4,7% ante 4,4% da divulgação anterior. Já o PCE bruto foi de 7,1% para 7,4%.

A Alemanha também apresentou números piores que o esperado, com seu Índice de Preço ao Consumidor (IPC) subindo 1,9% em setembro ante consenso de 1,4% de alta. No acumulado de 12 meses, o IPC saltou 7,9% para 10%. A bolsa de Frankfurt, nesta manhã, é um dos destaques negativos da Europa, caindo mais de 1,5%. No radar de investidores ainda estão dados de inflação da Zona do Euro e Estados Unidos que serão divulgados amanhã, 30.

DAX (Alemanha): - 1,72%

Outro destaque de queda é a bolsa de Londres, que recua cerca de 2%, tendo como pano de fundo a crise de confiança envolvendo as políticas fiscais do novo governo britânico. A libra esterlina, por outro lado, sobe sob intervenção do Bank of England. Este é o terceiro dia de alta da moeda britânica,que tocou mínima histórica frente ao dólar no início da semana.

FTSE 100 (Reino Unido): - 1,95%

Apesar dos ventos contrários do cenário internacional, dados econômicos divulgados no Brasil seguem animadores -- ainda que insuficientes para segurarem, sozinhos, a bolsa. A surpresa postiva desta manhã veio do IGP-M, que apresentou queda de 0,95% para a inflação de setembro. O consenso era de deflação de 0,86%. Este foi o quarto mês consecutivo em que o IGP-M surpreendeu para baixo.

"Estamos com uma visão positiva para o cenário local. Se não houver uma recessão mais brusca no exterior, a bolsa parece atrativa pensando num horizonte de 12 a 24 meses", disse Luccas Fiorelli, HCI Invest.