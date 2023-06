Ibovespa hoje: bolsa sobe 1% com reunião do CMN no radar

O Ibovespa sobe nos primeiros negócios desta quinta-feira, 29, com investidores à espera do que sairá da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN). A expectativa é de o que colegiado apresente mudanças no regime de metas de inflação. O anúncio de uma eventual alteração deve ocorrer entre o fim da tarde e o início desta noite.

Ibovespa: +1,24%, 118.131 pontos

Arthur Mota, economista do BTG Pactual, classificou o evento como "o mais importante do ano" para a política monetária. "Esse assunto é mais relevante para a política monetária que o arcabouço fiscal, que é mais associado ao prêmio de risco e curvas de juros mais longas."

O CMN é formado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet. Segundo apuração da Exame, a tendência é de que o colegiado fixe um objetivo contínuo de 3% para todos os anos, sem prazo definido para atingi-lo.

Na avaliação do banco, o mercado deverá reagir melhor a uma mudança do horizonte para o atingimento da meta que em caso de alteração da meta. "A mudança do horizonte [em vez da meta] seria mais positiva para aa queda das expectativas de inflação, gerando um melhor ciclo de juros e com outros mercados reagindo a isso", comentou.

Maiores altas do Ibovespa

GPA (PCAR3): + 16,46%

JBS (JBSS3): + 5,57%

Ultrapar (UGPA3): + 5,49%

Maiores quedas do Ibovespa

Azul (AZUL4): -1,17%

Natura (NTCO3): - 0,83%

Taesa (TAEE11): - 0,79%

