Ibovespa agora: índice cai com Petrobras e baixa liquidez

O Ibovespa virou para queda nesta segunda-feira, 29, em dia de baixa liquidez no mercado, já que as bolsas dos Estados Unidos estão fechadas para o feriado do Memorial Day. O dia começou positivo com alívio com um princípio de acordo que se desenha nos EUA sobre o teto da dívida. Ao longo do pregão, no entanto, o índice corrigiu para baixo seus últimos pregões de ganhos, pressionado pela Petrobras, que recua junto com o petróleo.

Por que o Ibovespa está caindo hoje?

A principal influência negativa para o Ibovespa hoje são as ações da Petrobras (PETR4), que tem o segundo maior peso do índice, atrás apenas da Vale (VALE3). Os papéis da estatal acompanham a queda do petróleo no mercado internacional. Por lá, a expectativa de uma nova alta de juros acaba ofuscando o otimismo com a resolução do impasse sobre o teto da dívida.

Petrobras ( PETR3 ) : - 0,97%

Petrobras (PETR4) : - 0,29%

A queda da Petrobras, a propósito, tira a força da alta da Vale hoje, que sobe junto com o minério de ferro. Os contratos futuros do minério de ferro em Cingapura fecharam em alta de 1,93%, a US$ 103,05 por tonelada. Na Bolsa de Dalian, na China, o minério saltou 4,89%, a US$ 101,58 por tonelada.

Vale (VALE3) : - + 0,27%

O Ibovespa também é pressionado pela falta de liquidez. Com os investidores estrangeiros fora da bolsa devido ao feriado nos EUA, os negócios por aqui também diminuem.

Expectativa para as bolsas americanas

Amanhã, os principais índices americanos devem reagir às notícias positivas sobre o impasse em relação ao teto da dívida do país. Com o ponteiro do relógio pressionando e a aproximação do dia 5 de junho (quando o Tesouro calcula que o governo não conseguiria mais honrar seus compromissos), Biden e o líder republicano Kevin McCarthy finalmente chegaram a um acordo provisório sobre o teto da dívida dos EUA.

Líderes partidários enfrentam agora uma corrida contra o tempo para fortalecer o acordo no Congresso, com republicanos de extrema direita e democratas progressistas criticando as concessões feitas para selar o acordo.

Brasil: corte de juros?

O Boletim Focus divulgado hoje trouxe projeções melhores para o mercado. A expectativa para o IPCA, índice de inflação oficial do País, cedeu de 5,80% para 5,71% na projeção para este ano. Um mês antes, a mediana era de 6,05%. Para 2024, a projeção mostrou manutenção em 4,13% após quatro semanas de queda. Há um mês, era de 4,18%. A projeção do PIB subiu para 1,76% em 2023.

Nesta semana o Senado começa a tramitação do arcabouço fiscal, o que vai ficar no radar dos investidores. Mas a divulgação de um IPCA-15 mais fraco em maio deu ânimo de que há espaço para início do corte dos juros.

Os investidores também estarão de olho na fala de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, em evento “Prêmio Inovação para o Desenvolvimento Econômico”, no Ceará.