Ibovespa agora: bolsa abre em leve alta com dados do PIB do Brasil e EUA

O Ibovespa desta quinta-feira, 28, abre em leve alta, mas tem andado de lado com as perdas e ganhos sequentes. Por aqui, o mercado acompanha dados dos Estados Unidos e novos desdobramentos com a incorporadora chinesa Evergrande.

No Brasil, o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do Banco Central do Brasil, divulgado antes da abertura do mercado, trouxe BC para o crescimento do PIB, que foi revisada de 2% para 2,9% para este ano. Ainda será divulgado hoje o Índice de Preço ao Produtor (IPP).

Além daqui, o Bureau of Economic Analysis (BEA) reportou a terceira prévia de crescimento americano, que foi de 2,1% entre abril e junho. Além disso, no último mês de agosto a inflação atingiu a marca de 3,7%, uma alta de 0,5 ponto percentual ante ao indicador de julho.

Outro dado dos EUA divulgado nesta manhã foi referente aos pedidos de seguro desemprego. Segundo o Departamento do Trabalho, foram 202 mil pedidos na semana encerrada no dia 23 de setembro.

Ibovespa agora

IBOV: +0,10%, aos 114.422 pontos.

Ainda nos EUA, o rendimento do título de 10 anos (T-10) voltou a renovar máxima desde 2007, subindo para 4,7% desde a sexta-feira passada. A aversão ao risco disparou após o Federal Reserve (Fed, banco central americano) sinalizar que os juros permanecerão altos no ano que vem.

Outro país que os investidores estão de olho é a China. As ações da Evergrande tiveram as negociações suspensas na bolsa de Hong Kong. A decisão foi influenciada após, na véspera, o fundador do grupo imobiliário ser alvo de operação policial. Apesar das incertezas com o setor imobiliário chinês, a cotação do minério de ferro não foi afetada. Na bolsa de Dalian, o ingrediente siderúrgico subiu aos US$ 115 por tonelada.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em alta. Nesta quinta, a moeda americana sobe 0,21% a R$ 5,059. Na última quarta, o dólar fechou em alta de 1,22%, cotado a R$ 5,047.

Maiores altas do Ibovespa

CVC ( CVCB3 ): +2,79%

Casas Bahia ( BHIA3 ) : +1,75%

Assaí (ASAI3) : +171%

Maiores quedas do Ibovespa

Gol ( GOLL4 ) : -1,86% : -1,86%

Locaweb ( LWSA3 ) : -1,69%

Alpargatas (ALPA4) : -1,59%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.