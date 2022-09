Ibovespa hoje: bolsa opera perto da estabilidade em mais um dia de cautela no exterior

O Ibovespa oscila entre leves ganhos e perdas nos primeiros negócios desta quarta-feira, 28. O movimento segue a maior cautela do mercado americano, onde os principais índices operam sem uma direção definida no mercado de futuros, após o S&P 500 e o Dow Jones caírem por seis pregões consecutivos.

Ibovespa: - 0,10%, 108.271 pontos

- 0,10%, 108.271 pontos S&P 500 futuro (EUA): + 0,38%

+ 0,38% Nasdaq futuro (EUA): + 0,08%

As quedas sucessivas das bolsas americanas foram motivadas pela maior aversão ao risco, diante de expectativas de juros mais altos nos Estados Unidos e temores de recessão.

O clima é ainda mais negativo na Europa, onde o euro e a libra esterlina voltam a perder valor frente ao dólar, tendo como pano de fundo a crise de credibilidade fiscal no Reino Unido e preocupações sobre falta de energia na Europa.

A busca por títulos do Tesouro americano, com rendimentos cada vez mais altos, se tornou um grande atrativo para a corrida por dólar no mundo.

"Grandes desvalorizações das moedas em relação ao dólar e altas de juros causam mais tensão no mercado mundial e entram na conta das bolsas mundo afora ", disse Paulo Gala, economista-chefe do banco Master, em morning call.

No Brasil, a moeda americana saltou mais de 10 centavos desde o início da semana, sendo negociada próximo de R$ 5,35 nesta quarta.