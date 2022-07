Ibovespa hoje: bolsa opera estável com recessão americana e balanços no radar

O Ibovespa opera próximo da estabilidade nesta quinta-feira, 28, com investidores digerindo dados do PIB dos Estados Unidos e balanços corporativos do segundo trimestre. O tom acompanha a maior cautela das bolsas de Nova York, que registraram fortes ganhos na véspera. A euforia que tomou o mercado internacional no último pregão teve como pano de fundo sinalizações menos contracionistas do Federal Reserve.

Ibovespa: - 0,14%, 101.300 pontos

- 0,14%, 101.300 pontos Dólar: - 0,73%, R$ 5,213

Na última tarde, o banco central americano confirmou a elevação de juro de 0,75 ponto percentual para o intervalo de 1,25% e 2,50%, contrariando as apostas de um aperto mais duro, que levaria o juro para entre 2,50% e 2,75%.

A expectativa de que o controle da inflação dos Estados Unidos tenha impacto mais suave na economia americana e global contribui com o maior apetite ao risco no mercado. Commodities sobem, com expectativa de maior demanda, beneficiando as ações das principais empresas da bolsa brasileira.

A Vale e Petrobras, que divulgarão seus respectivos balanços do segundo trimestre nesta noite, sobem, impedindo uma queda maior do Ibovespa.

Dados do PIB dos Estados Unidos divulgados nesta manhã realçaram ainda mais as expectativa sobre o "pouso suave" do Fed. A economia americana teve contração de 0,9% no segundo trimestre, entrando em uma recessão técnica (quando o PIB cai por dois trimestres seguidos). Além de negativo, o dado desta manhã foi na contramão do consenso de mercado, que era de alta de 0,5%. No primeiro trimestre, o PIB americano caiu 1,6%.

Se por um lado a desaceleração da economia americana tende a ser ruim para ativos de risco, por outro, impede uma guinada mais contracionista do Fed.

"Isso permite que o banco central americano comece a planejar o desejado ‘pouso suave’ para economia, podendo cessar os aumentos mais agressivos gradativamente", disse Carlos Vaz, CEO e fundador da Conti Capital.

Os pedidos de seguro-desemprego dos Estados Unidos, também divulgados hoje, ficaram em 256 mil ante consenso de 253 mil. Esse mesmo dado chegou bater menos de 170 mil em abril.

Índices de Nova York chegaram a abrir em leve alta após a divulgação do PIB, mas voltaram para o campo negativo. O Índice Nasdaq tem o pior desempenho de Wall Street, após subir mais de 4% na véspera. Entre os destaques negativos do mercado americano estão as ações da Meta (ex-Facebook), que desabam mais de 7%, após o resultado do segundo trimestre ter saído abaixo das expectativas.

S&P 500 (EUA): - 0,56%

Nasdaq (EUA): - 0,78

Meta (META): - 7,80

Ações em destaque

Investidores também reagem aos resultados divulgados no Brasil entre a noite de ontem e esta manhã. As ações da Ambev, que reportou números acima do esperado, chegou a abrir em alta de mais de 4%, liderando as altas do Ibovespa, mas perdeu força logo na sequência. Já as ações da GOL reagem negativamente ao balanço do período, liderando as quedas do dia.

O Santander, que também apresentou balanço nesta manhã, opera próximo da estabilidade, após abrir em queda.

