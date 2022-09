Ibovespa vira para campo negativo e passa a seguir 6º dia de queda em NY

O Ibovespa virou para o campo negativo no início da tarde desta terça-feira, 27, após subir na primeira parte do pregão. A piora ocorreu em linha com as bolsas americanas, que passaram a cair, estendendo a sequência de perdas para seis pregões consecutivos

Ibovespa: + 0,64%, 109.815 pontos

+ 0,64%, 109.815 pontos S&P 500 (EUA): + 1,42

Nasdaq (EUA): + 1,87%

O piora de humor internacional também afeta o mercado de câmbio, com o dólar voltando a ganhar força contra as principais moedas do mundo. No Brasil, a moeda americana saiu das mínimas do dia, quase zerando as perdas do começo do pregão.

Dólar: - 0,32%, R$ 5,364

Além dos fatores externos, o mercado local também repercute o IPCA-15 de setembro e a ata da última reunião do Copom, divulgados nesta manhã.

O IPCA-15 saiu melhor que o esperado, com a deflação da primeira quinzena do mês ficando em 0,38%. O consenso da Bloomberg era de deflação de 0,20%. No acumulado de 12 meses, a inflação caiu de 9,6% para 7,96%.

"É um IPCA que mostra bastante a queda dos preços em geral. Mas a inflação de serviços e o núcleo ainda estão mais fortes. Ainda não vemos as projeções de inflação para 2024 convergindo para a meta. Então o Banco Central deve continuar com a Selic a 13,75% por bastante tempo", Laíz Carvalho, economista para Brasil do BNP Paribas.