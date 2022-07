Ibovespa hoje: bolsa sobe com exterior antes de decisão do Fed

O Ibovespa avança nesta quarta-feira, 27, seguindo o apetite ao risco no exterior, enquanto investidores aguardam a decisão do Federal Reserve (Fed). A grande expectativa é de que o banco central americano suba a taxa de juro dos Estados Unidos em mais 0,75 ponto percentual para o intervalo entre 2,25% e 2,50%.

O anúncio está previsto para às 15h. Esta, se confirmada, será a quarta elevação consecutiva desde março.

Ibovespa: + 0,37%, 100.138 pontos

O ciclo de alta de juros tem como objetivo controlar a inflação dos Estados Unidos, ainda que ao custo de desacelerar a maior economia do mundo. A inflação ao consumidor americano chegou a 9,1% em junho, o maior patamar desde o início da década de 1980.

O número, que saiu acima do consenso do mercado no início do mês, chegou a impulsionar apostas de que o Fed teria que subir ainda mais o juro nesta reunião. Mas declarações de integrantes do Fed contrárias ao aperto mais duro esfriaram as expectativas do mercado.

O BTG Pactual acredita na alta de 0,75 ponto percentual, mas vê pouco espaço para diminuir o tom hawkish [contracionista]. "Não vemos espaço para o FOMC revelar maior preocupação com a desaceleração da economia. De fato, vários membros do comitê já se mostraram confortáveis com o ritmo de crescimento atual, sem ver recessão à frente e ressaltando a saúde do mercado de trabalho", afirmou o banco em relatório.

Além da redução das apostas de uma alta de juros ainda mais dura nesta tarde, balanços do segundo trimestre contribuem com o bom humor no exterior. Alphabet e Microsoft, que divulgaram seus resultados na última noite, saltam mais de 4% nesta manhã. O índice Nasdaq, da bolsa em que estão listadas, tem o melhor desempenho entre os principais de Wall Street.

S&P 500 (EUA): + 1,17%

+ 1,17% Nasdaq (EUA): + 2,33%

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Ações em destaque

O maior otimismo sobre empresas de tecnologia também tem é sentido pelo mercado brasileiro, com algumas das maiores representantes do setor operando em alta.

O maior destaque da sessão, contudo, estão com as ações do Carrefour. A rede de hipermercados chega a disparar mais de 6%, com investidores reagindo ao resultado do segundo trimestre divulgado ontem.

A despeito da maior preocupação com o setor de hipermercados no exterior, a divisão brasileira da multinacional aumentou seu lucro líquido ajustado em 1,3% frente ao mesmo período do ano passado para R$ 600 milhões. As vendas líquidas subiram 35,9% para R$ 24 bilhões. A margem líquida ajustada, no entanto, caiu 0,9 ponto percentual, de 3,4% para 2,5%.

"O desempenho do Carrefour Brasil novamente foi impulsionado pelo resultado do Atacadão. No varejo, a companhia apresentou mesmas vendas animadoras no segmento alimentar, entretanto ainda com impactos no segmento não alimentar devido ao desempenho dos eletroeletrônicos", afirmou em relatório Guilherme Domingos, analista da Eleven.

O bom resultado gera expectativa sobre os próximos números do setor. O GPA, que irá divulgar balanço no fim do dia, sobe mais de 4% O Grupo Mateus também é negociado em alta.

A reação, por outro lado, é negativa sobre o resultado da Telefônica Brasil (VIVT3), com as ações liderando as perdas do Ibovespa. A empresa reportou queda de 44,6% do lucro líquido frente ao mesmo período do ano passado para R$ 746 milhões. "Despesas com juros mais altas explicam a queda de lucro para bem abaixo do consenso do mercado", disseram analistas do BTG em relatório.