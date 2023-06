Ibovespa: bolsa vira para queda apesar de otimismo com ata do Copom

O Ibovespa recua pelo segundo dia seguido nesta terça-feira, 27, com investidores ainda realizando os lucros recentes após a sequência positiva das últimas semanas. Apesar do tom negativo, que contrasta com as altas no exterior, o início do pregão foi marcado por grande otimismo com a ata do Copom, considerada mais branda que o comunicado da decisão da semana passada. Ainda antes da abertura do pregão, o Ibovespa futuro chegou a subir mais de 1%.

Ibovespa: - 0,49%, 117.670 pontos

"Parece um movimento de realização. Quando o Ibovespa se aproxima dos 120.000 pontos há uma pressão vendedora muito grande", disse Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos.

Rodrigo Moliterno , head de renda variável da Veedha Investimentos, considera que atribuiu a queda do Ibovespa a dados de atividade e confiança divulgados nos Estados Unidos nesta manhã. "Os números voltaram a sair acima do esperado, indicando maior probabilidade de o Federal Reserve voltar a subir juros. Só que o mercado internacional já vinha em realização nos últimos dias, então está sofrendo mais", disse.

Ata fala em possibilidade de "inflexão" em agosto

Se nos Estados Unidos a expectativa é de continuação do aperto monetário, no Brasil, crescem as expectativas para que os cortes da Selic iniciem em agosto.

De acordo com com a ata, e houve divergência" entre os membros do Comitê quanto ao grau de sinalização em relação aos próximos passos e "a avaliação predominante foi de que a continuação do processo desinflacionário em curso, com consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo parcimonioso de inflexão na próxima reunião."

"A ata do Copom foi um pouco mais dovish e indica que a visão 'predominante' dos membros do Comitê é de início do corte na próxima reunião, em agosto", disse em nota a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória.

Para Matheus Pizzani, economista da CM Capital, a ata deixou "evidente que ao menos parte do Comitê já enxerga espaço para queda de juros nas próximas reuniões".

IPCA-15 sai acima do esperado

Além da ata, foi divulgada nesta terça a prévia do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA-15) de junho. O indicador ficou em 3,4% na comparação anual, levemente acima das expectativas de 3,36%.

Apesar do número um pouco mais forte, qualquer preocupação que o IPCA-15 poderia vir a sugerir foi ofuscado pelo otimismo com a ata do Copom.

"Tivemos uma batida nos DIs e a principal causa foi a ata do COPOM, que deu a entender para o mercado em um trecho da ata, que a porta para o corte em agosto está aberta, inclusive nas opções do Copom para a reunião de agosto, a probabilidade de corte de -0,25% na Selic saiu de 47% para 63% agora", disse.

Maiores altas do Ibovespa

Minerva (BEEF3): + 2,05%

BB Seguridade (BBSE3): + 2,06%

Raízen (RAIZ3): + 1,13%

Maiores quedas do Ibovespa