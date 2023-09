Ibovespa agora: bolsa acompanha exterior e opera em queda

O Ibovespa desta terça-feira, 26, opera com queda, em dia de divulgação de dados econômicos no Brasil. O radar dos investidores também acompanha a queda das bolsas globais, visto a possibilidade de que os juros nos Estados Unidos possam voltar a subir ainda neste ano.

Antes da abertura do mercado, a ata da última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) foi publicada. O documento destaca que o ritmo de cortes de 0,5 ponto percentual deve ser mantido nas próximas reuniões. Contudo, o ciclo de reduções na Selic ainda depende da desinflação da economia.

Junto a isso, como aponta Ricardo Jorge, especialista em renda fixa e sócio da Quantzed, o Banco Central ressaltou algumas preocupações com relação ao mercado internacional, sobretudo com os bancos centrais.

“Eles seguem com uma postura bem firme com relação ao objetivo de trazer a inflação para a meta, aliada a uma curva de juros mais acentuada nos EUA e a um crescimento menor na China. Tudo isso gera algumas incertezas e, por essa razão, o BC também usa isso como referência para ser mais cauteloso na condução da política monetária aqui no Brasil”, afirma.

Ibovespa agora

IBOV: -0,73%, aos 115.076 pontos.

Outra divulgação antes do início do pregão foi do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que subiu 0,35% em setembro. O indicador apresentou uma aceleração de 0,07 ponto percentual (p.p.) em comparação com a taxa de 0,28% registrada em agosto.

O economista André Perfeito pontua que, com este resultado, a prévia da inflação oficial atinge 5% em 12 meses - no mês anterior a alta era 4,24%. “Em termos qualitativos a difusão caiu ainda mais, mas serviços apresentou certa aceleração. Podemos esperar uma certa piora na margem nos próximos indicadores uma vez que a base de comparação já é bastante baixa, mas nada que, neste momento, possa piorar as expectativas de maneira adicional”, diz.

Já nas bolsas globais, os principais índices operam em terreno negativo pelo quarto pregão consecutivo. As perdas foram desencadeadas pela sinalização de que o Federal Reserve manterá as taxas de juros elevadas por mais tempo, podendo ainda voltar a subir juros neste ano.

Com a expectativa de que os bancos centrais mantenham as taxas de juros ainda em patamares elevados, o petróleo opera em queda nesta terça. O Brent é negociado com baixa de 0,69%, a US$ 91,25 o barril. Já o WTI, recua 0,58%, a US$ 89,16 o barril.

Já o minério de ferro também tem baixa - neste caso, afetado pela crise na chinesa Evergrande. Com isso, a commodity teve queda de 1,64% na bolsa de Dalian, com a tonelada cotada ao equivalente a US$ 115.

Por fim, entre os ativos do índice, as ações da Eletrobras (ELET3;ELET6) lideram as altas do dia, após a renúncia de Elvira Presta do cargo de vice-presidente Financeira e de Relações com Investidores. Em fato relevante, a companhia ainda informou que o conselho elegeu Eduardo Haiama - até sua posse, Élio Wolff, vice-presidente de Estratégia e de Desenvolvimento de Negócios, acumulará as duas funções.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em alta. Nesta terça-feira, a moeda americana sobe 0,01% a R$ 4,966. Na última segunda, o dólar fechou em alta de 0,68%, cotado a R$ 4,966.

Maiores altas do Ibovespa

Eletrobras ( ELET3 ) : +3,75%

Eletrobras ( ELET6 ) : +3,63%

Fleury (FLRY3) : +1,35%

Maiores quedas do Ibovespa

Energisa ( ENGI11 ) : -1,74%

Pão de Açúcar ( PCAR3 ) : -1,62%

CVC (CVCB3) : -1,58%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.