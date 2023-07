Ibovespa hoje: bolsa acompanha cautela no exterior em dia de decisão do Fed

O Ibovespa recua nos primeiros negócios desta quarta-feira, 26, seguindo o tom de cautela nos mercados internacionais antes da decisão de juros do Fomc, o comitê de política monetária do Federal Reserve. As ações da Vale, com a maior participação do índice, puxa a queda da bolsa.

Ibovespa agora:

Ibovespa: - 0,11%, 121.875 pontos

A expectativa praticamente unânime é de mais uma alta de 0,25 ponto percentual, que elevaria o juro americano para o intervalo entre 5,25% e 5,5%. Mas ainda que a elevação da taxa nesta quarta já esteja "dada" pelo mercado, ainda restam dúvidas quanto à continuidade do ciclo do Fed.

A possibilidade de mais uma alta, na reunião de setembro ou de novembro, segue na mesa, mas dados mais fracos de inflação e atividade têm alimentado a esperança de que a alta de juros desta quarta seja a última do ciclo de elevações. O mercado espera que o presidente do Fed, Jerome Powell, traga pistas em coletiva de imprensa após a decisão desta tarde, às 15h30 (de Brasília). O comunicado da decisão sairá às 15h.