Ibovespa agora: bolsa opera em queda com IPCA-15 e ata do Copom

O Ibovespa desta terça-feira, 26, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,21%, aos 126.668 pontos. Com agenda cheia por aqui, os investidores repercutem a ata da última reunião do comitê de política monetária (Copom) e também a chamada “prévia da inflação” referente a este mês. Lá fora, a expectativa ainda fica por dados que virão nos próximos dias.

Antes da abertura do mercado, o IBGE publicou os números do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que fechou em março em 0,36%, uma queda de 0,42 ponto percentual em relação a fevereiro, quando registrou alta de 0,78%. O resultado ficou levemente acima do consenso do mercado, que esperava uma alta mensal de 0,32%. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 1,45% e, nos últimos 12 meses, de 4,14%. A expectativa era de uma alta de 4,10% na comparação anual.

Ibovespa agora

IBOV: -0,21%, aos 126.668 pontos.

Ainda no Brasil, os investidores repercutem nesta terça a divulgação da ata do Copom. A grande questão da última decisão foi a garantia de que o Banco Central manteria o ritmo de cortes apenas para a próxima reunião, retirando a garantia que manteria por pelo menos duas reuniões. “O Comitê avalia que as informações trazidas por atualizações dos conjuntos de dados analisados serão particularmente importantes para definir o ritmo e a taxa terminal de juros", diz a ata. Justificando a retirada do "plural" no "forward guidance", o documento afirma que alguns membros argumentaram que, se a incerteza prospectiva permanecer elevada no futuro, um ritmo mais lento de distensão monetária pode ser apropriado, para qualquer taxa terminal que se deseje atingir.

Já no radar corporativo, a Casas Bahia (BHIA3) contabilizou um prejuízo líquido de R$ 1 bilhão no quarto trimestre. Entre os impactos negativos não recorrentes estão R$ 197 milhões na linha de outras receitas e despesas operacionais, e R$ 24 milhões no resultado financeiro vinculadas a riscos tributários relacionados ao Difal. Excluindo esses impactos, o prejuízo teria sido menor, na ordem de R$ 400 milhões. Na abertura do Ibov, os papéis da varejista lideram as perdas com queda de 8,97%.

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta terça-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,15%, cotada a R$ 4,981. Na segunda-feira, o dólar fechou em queda de 0,51%, cotado a R$ 4,973.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.

Confira as últimas notícias de Invest: