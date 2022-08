Ibovespa hoje: Bolsa opera estável com Petrobras em queda e exterior positivo

O Ibovespa opera próximo da estabilidade no início da tarde desta quinta-feira, 25, com as ações da Petrobras impedindo a alta do índice. Os papéis da estatal, que tem o segundo maior peso no índice, lideram as perdas, seguindo a desvalorização do petróleo no exterior. As ações da Vale, no entanto, operam em alta e ajudam a dar sustentação ao Ibovespa, seguindo a melhor perspectiva para a economia chinesa diante de novas rodadas de estímulos.

O governo chinês anunciou um pacote de mais RMB 300 bilhões (US$ 44 bilhões) para contrapor os efeitos econômicos de restrições para conter a covid-19. A soma dos estímulos recentes do país asiático já chega a RMB 1 trilhão (US$ 146 bilhões), pelas contas da Bloomberg.

"A China tem melhorado a sinalização, o que tem ajudado commodities e o mercado brasileiro", disse Jerson Zanlorenzi, head de renda variável do BTG Pactual em morning call desta manhã. "O mercado já precificou que o crescimento da China não será como anteriormente, mas a China já deixou claro que não vai deixar acontecer um colapso [da economia local], Vai ficar morna a entrega."

O tom é ligeiramente positivo nos Estados Unidos, onde as bolsas avançam pelo segundo dia seguido, com investidores ainda à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.

A expectativa é de que sua participação no no Simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira, 26, dê sinais de maior preocupação sobre a dinâmica inflacionária dos Estados Unidos, o que pode mexer com as projeções para a próxima reunião de política monetária. As apostas seguem dividas entre uma alta de 0,75 e 0,50 ponto percentual.

A revisão para cima do PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre, divulgada nesta manhã, joga contra a suavização do aperto monetário. A contração passou de 0,9%, da primeira prévia, para 0,6%, mas ainda mantém o país em recessão técnica (caracterizada pela queda do PIB por dois meses consecutivos).

Os números chegaram a reduzir as altas do mercado de futuros americano logo após a divulgação, mas tiveram efeito curto sobre as negociações desta quinta. Ações de crescimento, que tendem a sofrer mais com a perspectiva, são as que mais sobem nesta quinta. Em Nova York, Nasdaq chega a saltar 1%.

Nasdaq (EUA): + 0,71%

+ 0,71% S&P 500 (EUA): + 0,54%

+ 0,54% Dow Jones (EUA): + 0,27%

Ações em destaque

Efeito semelhante ocorre no mercado brasileiro, com Méliuz, Magazine Luiza e Ambipar em firmes altas.

Méluiz (CASH3): + 4,55%

Magazine Luiza (MGLU3): + 4,22%

Ambipar (AMBP3): + 3,74%

Dentro do Ibovespa, no entanto, nenhuma ação sobe mais do que a do IRB (IRBR3), que salta quase 5%, após o anúncio do follow-on que movimentar mais de R$ 1 bilhão. A operação segundo a empresa, seria necessária para atender requisitos da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados.