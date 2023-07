Ibovespa agora: Vale salta 3% e puxa alta do índice em meio à cautela no exterior

O Ibovespa opera em firme alta nesta terça-feira, 25, com as ações da Vale puxando o movimento positivo. A mineradora, com a maior participação do índice, sobe mais de 3%, após sinalizações de novos estímulos na China.

Ibovespa agora:

Ibovespa: + 1,04%, 122.585 pontos

VALE3: + 3,64%

Os fortes ganhos desta terça ocorrem após o Ibovespa ter se descolado da maior cautela do mercado internacional na véspera, encerrando em sua maior pontuação em 15 meses. Efeito semelhante se repente nesta terça.

Investidores também repercutem os números da prévia do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA-15) de julho, que apresentou deflação de 0,07%. No acumulado de 12 meses, o indicador caiu de 3,40% para 3,19%. O consenso era de queda para 3,24%.

"Em termos de política monetária, o resultado de hoje pode ser considerado positivo se analisado sob a perspectiva da busca pela retomada da estabilidade de preços, objetivo atual do Banco Central", comentou em nota Matheus Pizzani, economista da CM Capital.

O número mais fraco foi acompanhado da revisão das expectativas para o IPCA do Focus, divulgado excepcionalmente nesta terça. As projeções para a inflação foram reajustadas para baixo para 2023, 2024 e 2025. Para este ano, economistas esperam um IPCA de 4,90%.

O economista André Perfeito avalia que o IPCA e o Focus desta terça sacramentam o primeiro corte da taxa Selic na decisão da próxima semana. "A melhora qualitativa do indicador, com recuo dos núcleos surpreendeu positivamente. Este era um dos temas que mais tiravam o sono do mercado, mas que por ora sai da mesa dos economistas na Faria Lima. Fora isso o Focus divulgado hoje retomou a melhora para as projeções de 2023", afirmou em nota.

Maiores altas do Ibovespa

CSNA3: + 5,98%

EZTC3: + 5,22%

MGLU3: +5,32%

Maiores quedas do Ibovespa

BEEF3: - 1,88%

PRIO3: - 1,80%

ABEV3: - 1,46%

Que horas fecha a bolsa de valores

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura é entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro vão das 9h às 17h55.