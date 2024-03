Ibovespa agora: bolsa opera em queda à espera da ata do Copom

O Ibovespa desta segunda-feira, 25, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,20%, aos 126.778 pontos. Em dia de agenda vazia, os investidores acompanham os movimentos das empresas listadas por aqui, bem como aguardam pelas divulgações que ocorrerão ao longo dos próximos dias. Vale lembrar que a semana é mais curta, visto o feriado da sexta-feira da Paixão.

Nesta segunda, os mercados globais acompanham os discursos de dois dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). No entanto, são os próximos dias que trazem o que são mais aguardados: na quinta, 28, será publicada a revisão do PIB americano referente ao quarto trimestre; e na sexta, mesmo com os mercados fechados, serão divulgados a inflação PCE e o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell.

Ibovespa agora

IBOV: -0,20%, aos 126.778 pontos.

Na agenda local, o foco dos investidores será especial para amanhã, quando a ata da última reunião do comitê de política monetária (Copom) do Banco Central brasileiro será divulgada, bem como o IPCA-15, considerado a prévia do PIB. Além disso, na quinta, será a vez do Relatório de Inflação do primeiro trimestre.

Fora daqui, os investidores iniciaram o dia com notícias de que a Evergrande cancelou os pedidos de reestruturação de dívida offshore que havia apresentando ao tribunal nos Estados Unidos. Segundo comunicado regulatório enviado à Bolsa de Hong Kong, a incorporadora disse que os liquidatários estão focados em preservar e devolver valor aos credores e outras partes interessadas e que, "nesta fase, todas as opções seguem em aberto para consideração". A empresa acrescentou que os liquidatários poderão fazer novos pedidos com base no Capítulo 15.

No radar corporativo, a Suzano (SUZB3) anunciou nesta segunda-feira, 25, que será proposto aos seus acionistas o aumento de capital de R$ 10 bilhões. Os papéis caíam 0,35% na abertura da bolsa. Já a Ultrapar (UGPA3) assinou instrumento de compra e venda de ações com o Pátria HBSA Co-Investimento, adquirindo 128.369.488 ações da Hidrovias do Brasil (HBSA3).

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta segunda-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,07%, cotada a R$ 4,995. Na sexta-feira, o dólar fechou em alta de 0,39%, cotado a R$ 4,999.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.

