Ibovespa hoje: bolsa segue queda no exterior após Microsoft soar alerta de desaceleração

O Ibovespa recua nesta quarta-feira, 25, seguindo as quedas do mercado internacional. Em dia feriado na capital paulista e de agência econômica mais fraca, as atenções dos investidores se voltam para o exterior, onde avolumam os sinais de que uma recessão (ainda que moderada) se aproxima dos Estados Unidos.

Ibovespa: - 0,46%, 112.508 pontos

Após bancos terem aumentado as provisões contra perdas de crédito, foi a vez da Microsoft emitir o sinal de alerta. Em balanço do quarto trimestre divulgado na última noite, a empresa até superou as estimativas de lucro, mas deixou claro que a tendência de curto prazo é desafiadora. Segundo a companhia, deve haver desaceleração no crescimento de receita com serviços de nuvem nos próximos meses. A área corresponde a quase metade da fonte de receita da companhia.

As ações da Microsoft caem mais de 2% no pré-mercado americano, aumentando as preocupações sobre o momento das big techs. As ações Tesla, que irá reportar seu balanço nesta noite, recua em mesma magnitude.

As preocupações sobre o setor pressioam principalmente o índice Nasdaq, que recua mais de 1% no mercado de futuros. Os índices S&P 500 e Dow Jones, qinda que com menor participação de empresas de tecnologia, também operam em queda.